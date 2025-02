Comunicat urgent de 'La Isla de las Tentaciones' sobre Montoya: 'Jo mai he…'

La Isla de las Tentaciones ha tornat a la graella de Telecinco amb un nou comunicat urgent sobre Montoya. L'organització ha emès unes dures imatges del concursant durant la seva última foguera: "Jo mai he estat enamorat i m'està trencant, no puc més".

Aquest dilluns, 3 de febrer, La Isla de las Tentaciones ha tornat a fer saltar totes les alarmes, i tot arran de l'escena preocupant que ha protagonitzat l'andalús. I és que, a tal punt ha arribat aquesta situació, que el jove ha patit un preocupant atac d'ansietat a la vora de la platja.

Després de la gran decepció que es va endur la setmana passada, Montoya s'ha enfrontat a una nova i impactant tanda de vídeos protagonitzats per Anita. En ella, el concursant de La Isla de las Tentaciones ha pogut apreciar l'evolució que ha experimentat la relació de la seva nòvia i Manuel.

A la primera part de la seva foguera, ha visualitzat l'instant en què Anita sucumbia a la temptació del seu temptador. Tant és així que, tal com es pot apreciar en el vídeo, tots dos s'han besat apassionadament al jacuzzi de Villa Playa.

"Estàs fent el ridícul, tia. Quina vergonya em fas, quina vergonya", ha assegurat Montoya, mentre trencava els botons de la seva camisa, pres del dolor i la frustració. No obstant això, el que menys es podia esperar és que això seria només el principi.

A mesura que avançava el vídeo, la tensió de Montoya anava augmentant per moments. Tant és així que finalment ha acabat donant una puntada a la mítica tauleta de La Isla de las Tentaciones.

"Em cago en la p***, me'n vaig d'aquí", ha cridat el concursant, mentre s'allunyava del set de gravació. "M'has partit l'ànima!", s'ha pogut sentir mentre corria cap a la vora de la platja.

La Isla de las Tentaciones fa saltar totes les alarmes al voltant de Montoya

Davant d'aquesta dura situació, Sandra Barneda no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'anar a buscar Montoya. Però en arribar al seu encontre, la presentadora de La Isla de las Tentaciones s'ha trobat amb una escena preocupant.

En ella, hem pogut veure com el concursant de La Isla de las Tentaciones queia sobre la sorra. "S'ha desmaiat?", s'han preguntat la resta dels seus companys, mentre la mestra de cerimònies li proporcionava una ampolla d'aigua per calmar-lo.

"M'ha trencat, Sandra... A tota la meva família, això era el que volia. I jo portant-me bé tot el temps, aguantant la temptació[...]Li estic demostrant molt de respecte. Jo mai he estat enamorat i m'està trencant, no puc més", li ha assegurat Montoya a Sandra entre llàgrimes.

El concursant de La Isla de las Tentaciones no pot entendre com Anita "s'està enamorant d'una persona que porta tres dies aquí". "Un tio que té el currículum més llarg que... Si s'ha enamorat, m'ha fet un favor per adonar-me de qui és realment, però no m'ho puc creure", ha afegit.

Un cop han tornat a la foguera, Montoya ha volgut demanar perdó per aquesta escena. No obstant això, els seus nervis han tornat a alterar-se quan Sandra Barneda li ha confirmat que hi havia més imatges per a ell.

El concursant ha pogut veure el massatge que Manuel li ha fet a Anita al seu llit: "Gràcies, La Isla de las Tentaciones, per això. A la segona foguera, una relació d'un any... No tinc res més a dir. La meva resposta ja l'he trobada... No puc més, estic trencat", ha assegurat.

No obstant això, quan semblava que el patiment havia acabat per a Montoya, ha passat una cosa inesperada: ha vist un vídeo d'Anita i la resta d'habitants de Villa Playa cremant el seu ninot. Una escena que, com era d'esperar, ha provocat el rebuig de tots els concursants de La Isla de las Tentaciones.