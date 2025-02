La informació d'Antonio David Flores sobre Anabel Pantoja que pot canviar-ho tot

Antonio David Flores ha donat cobertura en un dels seus vídeos més recents a les últimes informacions relacionades amb Anabel Pantoja. El youtuber, juntament amb les seves col·laboradores habituals, ha qüestionat la postura de la neboda d'Isabel Pantoja i de tots aquells que la protegeixen. En concret, s'ha fixat en l'actitud de Belén Esteban i María Patiño en un cas que guarda certes similituds amb el que va viure l'ex de Rocío Carrasco.

En la gravació disponible al canal d'Antonio David es jutja com estan tractant la presentadora i els col·laboradors de Ni que fuéramos la notícia que protagonitza Anabel Pantoja. A l'exguàrdia civil i a les seves col·laboradores els incomoda que protegeixin la neboda d'Isabel Pantoja i la seva filla Alma, menor d'edat.

BELÉN-CASO ANABEL.

Una postura que res té a veure amb la que en el passat van tenir María Patiño i Belén Esteban amb Antonio David després de l'emissió de la docuserie de Rocío Carrasco. Recordem que Rocío, contar la verdad para seguir viva va suposar la sortida fulminant de Flores de la televisió. El malagueny va ser acomiadat per Mediaset després que la mare dels seus fills l'acusés de maltractament davant tota Espanya.

Antonio David Flores qüestiona l'actitud que molts tenen amb Anabel Pantoja

Anys després la justícia li va donar la raó a Flores. El Tribunal Suprem va qualificar l'acomiadament d'Antonio David de nul i va condemnar La Fábrica de la Tele a pagar més de 80.000 euros per la sortida del col·laborador.

Ara és ell qui recorda als mateixos directius que en el seu dia van tenir amb ell una actitud ben diferent. Sense tenir en cap moment present la presumpció d'innocència, es van afanyar a jutjar-lo públicament.

Ara, en aquesta recent gravació, Belén Esteban era titllada de "còmplice" pel seu silenci en la investigació que s'està duent a terme. La tertuliana ha preferit no donar detalls del procés judicial en què es troba immersa la seva amiga Anabel Pantoja.

"Cínica" i "mala persona" són altres dels qualificatius amb què han definit l'ex de Jesulín de Ubrique. Belén, gran defensora de Rocío Carrasco durant l'emissió de la docuserie, aleshores, segons una de les col·laboradores de Flores, es va arribar a saltar l'estat de dret.

Antonio David Flores denuncia que amb ell no es va respectar la presumpció d'innocència

A més, denuncien que si Anabel i Belén no fossin amigues, la tertuliana no hauria trigat a exposar les fotos de la filla de la influencer. També han recordat que la de Paracuellos va conèixer l'ingrés d'Alma molt abans que l'audiència i que va demanar expressament als directors del programa que no tractessin el tema.

Van haver de passar dos dies fins que Ni que fuéramos es fes ressò que la filla d'Anabel Pantoja i David Rodríguez estava en un centre hospitalari. Una determinació que, lluny de prendre's per protegir la petita, es va prendre per evitar "el què diran".

Flores ha criticat durament que per a Anabel i el seu entorn sí que existeix la presumpció d'innocència, una cosa que en el seu dia no hi va haver per a ell. Un fet, que anys després, segueix molt present en la seva memòria.