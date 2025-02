Sorpresa a ‘La isla de las tentaciones’ després del que ha passat entre Andrea i Bayan

La isla de las tentaciones ha deixat tots els seus seguidors sense paraules en revelar durant el seu últim avançament què ha passat entre l'Andrea i la Bayan. Tal com es pot apreciar, totes dues protagonitzen un acalorat desacord per un dels solters: “Si ets així de cria…”.

Dilluns passat, 27 de gener, aquest conegut reality va tornar a la graella de Telecinco amb una nova i esperada entrega. En ella, vam poder veure la foguera de confrontació d'Alba i Gerard, un cara a cara que va acabar amb la ruptura d'aquesta parella.

No obstant això, hi va haver dues persones que també van aconseguir captar l'atenció dels espectadors de La isla de las tentaciones. I és que, segons hem pogut veure en l'avançament inèdit, Andrea i Bayan protagonitzaran un dur enfrontament en el següent programa.

Aquest desacord té el seu origen en l'última elecció de cites. Durant l'última emissió d'aquest famós reality, vam poder veure com les habitants de Villa Playa escollien un dels solters per gaudir d'una divertida activitat.

En aquest moment, i a diferència de l'última vegada, Bayan va decidir donar la seva segona cita a Torres en comptes de Borja. Motiu pel qual Andrea va aprofitar l'ocasió per passar temps amb ell, ja que, des del principi, el va considerar “el més guapo”.

No obstant això, el que menys s'esperaven els televidents era que aquest gest provocaria la guerra entre aquestes dues protagonistes de la temporada. Tant és així que, després del repartiment de cites, va arribar una festa que ho va canviar tot.

La isla de las tentaciones sorprèn amb imatges inèdites d'Andrea i Bayan

Des del principi de la festa, tant Bayan com Andrea es van mostrar una mica distants, motiu pel qual la parella de l'Eros no va dubtar a acostar-se a ella. Durant la seva conversa, Bayan li va dir a la seva companya que Borja no li sembla el noi adequat: “Es conforma amb qualsevol. Això no ho vull per a tu”.

Com era d'esperar, i segons es pot veure en l'avançament exclusiu que ha compartit l'equip de La isla de las tentaciones, la tensió entre elles va anar en augment. Tant és així que Bayan va acabar enfrontant-se al solter i li va deixar les coses clares.

“No em tiris de la llengua. No sé a quin núvol has pujat, però jo et baixo ràpidament”, li diu la parella d'Eros al nou temptador d'Andrea. No obstant això, aquesta conversa només va servir perquè la distància entre elles es fes més gran.

De fet, Bayan no s'ho pensa dues vegades a l'hora d'expressar en veu alta el seu malestar, moment en què carrega durament contra la seva companya d'edició.

“Si tu ets així de cria i actues així, jo no aniré a dir-te que estàs sent una nena. No m'agrada la gent que no va de cara”, comenta amb alguns temptadors.

Després de veure la tensa situació que s'ha generat entre elles, Borja decideix parlar amb Andrea per intentar tranquil·litzar-la. “A tu no t'han de trinxar tampoc, saps? Per això, com que t'he defensat”. No obstant això, ella prefereix mantenir-se al marge: “Ja, però és que no vull ficar-m'hi”, va concloure.