Sorpresa a 'Supervivientes' amb la confessió de Montoya sobre Álvaro Muñoz Escassi

Montoya ha tornat a deixar sense paraules l'audiència de Supervivientes amb l'última confessió que ha revelat sobre Álvaro Muñoz Escassi. Sense pèls a la llengua, el concursant ha compartit l'advertència que li van fer sobre el genet abans de començar l'aventura.

Si hi ha alguna cosa que caracteritza el participant de La isla de las tentaciones és la seva claredat a l'hora d'opinar sobre els seus companys. I prova d'això és un dels últims comentaris que ha fet sobre Escassi, moment en què ha deixat al descobert una de les seves estratègies dins del reality.

Durant una conversa amb Carmen Alcayde, la seva gran amiga i suport a Supervivientes 2025, Montoya li ha confessat l'advertència que va rebre sobre el genet just abans d'unir-se al reality.

“Una persona em va dir que, quan em veiés, era capaç, amb tal de portar-nos bé, de dir-me que tenia algun familiar de la meva terra”, ha assegurat l'exnòvio d'Anita. Unes advertències que, segons sembla, s'han complert.

I és que, tal com ha confirmat Montoya, des de l'inici d'aquesta nova edició de Supervivientes, Álvaro Muñoz Escassi va intentar acostar-se a ell amb aquesta tècnica. Tant és així que, segons li ha confessat el sevillà a la seva amiga, “quan ens vam veure, ell em va dir que la seva mare era d'Utrera”.

Montoya sorprèn els seguidors de Supervivientes en revelar una dada sobre Álvaro Muñoz Escassi

Amb aquest comentari, Montoya va poder comprovar que les advertències que va rebre abans de viatjar a Hondures sobre Álvaro Muñoz Escassi eren certes. Una situació que, com era d'esperar, ha generat una gran confusió en l'exnòvio d'Anita.

Tant és així que, en lloc de generar-se aquesta confiança que el genet buscava suposadament, ha succeït tot el contrari. Tal com li ha confessat el sevillà a Carmen Alcayde, les seves sospites cap a l'empresari han augmentat de manera considerable.

“Jo m'he criat a Utrera i em fa l'efecte que això és mentida. No l'he vist per allà en la vida”, li ha confessat Montoya a la col·laboradora de televisió, deixant al descobert la desconfiança que ha generat cap a ell.

Amb aquestes declaracions, Montoya ha posat en dubte la sinceritat d'Álvaro Muñoz Escassi, sospitant que les seves paraules no siguin més que una estratègia per guanyar-se la seva confiança. I tot per la fama i repercussió que es va generar al seu voltant abans de la seva arribada a Supervivientes 2025.