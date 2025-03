Fermes paraules de Lourdes Ornelas sobre l'estat actual de Sheila Devil: 'Té…'

En el programa TardeAR han abordat un tema polèmic: s'ha parlat sobre un suposat fill il·legítim de Camilo Sesto. Ricky García, periodista, ha assegurat que ha tingut contacte amb el jove en qüestió. Lourdes Ornelas ha reaparegut en directe per desmentir aquestes acusacions i per donar l'última hora sobre Sheila Devil: "Ha d'entrar en raó".

"He parlat amb ell i tinc una trucada en què es demostra tot", ha declarat García, referint-se a l'existència del suposat fill no reconegut del cantant. Segons el periodista, Lourdes Ornelas, mare de Sheila Devil, estava al corrent de l'existència d'aquest suposat hereu. No obstant això, Ornelas no ha trigat a desmentir-ho.

Ha contactat amb el programa en directe per negar qualsevol relació amb el tema. "Aquest senyor no sé qui és, no he parlat amb ell. Cap fill de Camilo em preocuparà perquè cap és cert", ha afirmat taxativa Lourdes.

Lourdes Ornelas reapareix en directe per donar l'última hora sobre Sheila Devil

Més enllà d'aquest assumpte, Lourdes Ornelas ha aprofitat la intervenció per parlar sobre la situació de la seva filla, Sheila Devil. La jove enfronta problemes legals després d'haver estat interceptada per la policia en possessió de substàncies il·legals.

La preocupació de Lourdes ha estat evident. "Anem a poc a poc, no és fàcil. Jo estic pendent d'ella i ara vaig a casa seva", ha confessat.

La mare de Sheila ha deixat clar que la seva única prioritat és la seva filla. "A mi l'únic que em preocupa és la meva filla, que és a qui adorava Camilo i ella només em té a mi", ha manifestat amb evident angoixa.

Lourdes Ornelas ha confirmat que Sheila Devil no està millorant pel que fa a les seves addiccions

Lourdes ha revelat que no ha vist millora en Sheila. "No, espero que entri en raó, si no entra en raó és un tema molt difícil", ha admès amb pesar.

Amb aquestes declaracions, Lourdes Ornelas ha demostrat ser l'única persona al càrrec de Sheila Devil en aquests moments. El seu testimoni ha deixat en evidència la difícil situació que travessen mare i filla.

Mentrestant, la polèmica sobre el suposat fill il·legítim de Camilo Sesto segueix oberta, però Lourdes ha estat clara: no li dona credibilitat. La seva única preocupació és Sheila i el seu benestar. La situació continua sent incerta, però Lourdes es manté ferma, disposada a donar suport a la seva filla en aquest moment crític.