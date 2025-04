Dulceida torna a estar embarassada? Alba Paul parla molt clar sobre el seu pròxim fill

Dulceida, influencer i mare d'Aria, es troba travessant una de les etapes més felices de la seva vida. La maternitat juntament amb Alba Paul li ha portat grans alegries, especialment amb la seva filla, nascuda l'octubre de 2024. Per això tothom es pregunta si la influencer i la seva parella li donaran un germà o germana a la seva filla, cosa que no descarten.

De moment, Dulceida no està embarassada i es donarà un temps per tornar a repetir. El que volen tant Aida Domènech com Alba és gaudir de la petita Aria. "Sí, hi haurà temps per a un altre petit", ha dit Paul confirmant que ampliaran la família.

Alba Paul confirma que ampliarà la família amb Dulceida

Alba Paul i Dulceida van assistir ahir a l'estrena de la segona temporada de la sèrie documental protagonitzada per la influencer. En ella s'aborda la feliç etapa en què es troba després de convertir-se en mare primerenca i els desafiaments als quals s'enfronta. La felicitat de Dulceida i Alba va impregnar la catifa vermella i va quedar palès l'orgulloses que estan d'haver format una família.

La pregunta obligada a Paul va ser si pensen augmentar aquesta felicitat donant-li un germanet a Aria. Alba ho va confirmar, però va descartar que Dulceida estigués ja embarassada, sobretot perquè encara volen gaudir de la seva primera filla. "Sí, hi haurà temps per a un altre petit, però ara encara no", va explicar la també influencer.

Dulceida també comparteix l'opinió d'Alba i va confirmar les seves paraules sobre el seu futur fill. Va aclarir que, encara que en el futur sí consideren la possibilitat d'ampliar la família, actualment estan centrades a gaudir de la seva bebè. "Encara hi haurà a gaudir de la petita que té sis mesos gairebé", va comentar.

Així les coses, van assegurar que no tenen plans immediats de tenir un segon fill, ja que prefereixen dedicar el seu temps a la seva filla. Ambdues van coincidir en la idea de tornar a quedar-se embarassades, encara que no és una cosa que es plantejaran a curt termini. Sobretot, perquè viuen plenament el present amb la seva bebè.

Alba Paul i Dulceida, enfocades a gaudir de la seva filla

Fins a tal punt li ha marcat la maternitat a Dulceida que s'ha convertit en el fil conductor de la segona temporada de la seva docuserie. En ella mostra com ha estat la seva transformació i el paper fonamental que ha exercit Alba.

"Hi ha moments més difícils en què se'm veu més vulnerable, amb moltes pors, moments molt, molt, molt feliços", explica. En tots ells, Paul ha estat present i ha estat clau per afrontar la seva maternitat amb serenitat i, sobretot, seguretat.

Dulceida no amaga el profundament enamorada que està de la seva parella i l'orgullosa d'haver format una família amb ella. Amb l'arribada d'Aria, la seva felicitat ha estat completa i ara l'únic en què desitja enfocar-se és en gaudir de cada etapa de la seva bebè.

D'aquí que, de moment, descarta estar embarassada i prefereix esperar que la nena sigui més gran. Si bé en una mare primerenca els nous descobriments mai s'acaben, la infantesa és l'etapa més dolça. El missatge de Dulceida i Alba és clar: gaudir del present sense afanyar-se a canviar les coses.

Ambdues estan compromeses a aprofitar cada moment amb la seva filla. Així, encara que el desig d'ampliar la família estigui present, no és una prioritat immediata per a elles. A mesura que creixi, consideraran la idea de donar-li un germanet, però per ara, estan completament centrades en la seva vida familiar actual.

També en els seus diferents projectes professionals que estan donant quantiosos fruits a la parella. Gràcies a això, han garantit el futur de la seva bebè i no hi ha cap problema en, el dia de demà, tornar a quedar-se embarassades.