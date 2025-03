The Library, l'exclusiu club on han enxampat Luis Miguel amb Paloma Cuevas

Luis Miguel i Paloma Cuevas tornen a convertir-se en el centre de totes les mirades després d'haver estat enxampats durant la seva última cita romàntica a The Library, un exclusiu restaurant de Madrid.

Durant els seus més de dos anys de relació sentimental, tant l'artista com l'empresària sempre han estat molt discrets. Tant és així que han estat comptades les ocasions en què els hem pogut veure junts en públic.

No obstant això, tot apunta que ara han decidit deixar d'amagar-se. Prova d'això són les últimes i reveladores fotografies que s'han publicat de Luis Miguel i Paloma Cuevas.

Tal com ha assegurat Informalia, aquest dilluns 17 de març, la parella va ser vista a The Library, un dels restaurants més exclusius de Madrid, gaudint d'un sopar luxós.

Ara, i arran d'aquesta reveladora informació, han quedat al descobert tots els detalls sobre l'exclusiu club que Luis Miguel i Paloma Cuevas han escollit per a la seva última cita.

Tot sobre The Library, l'exclusiu restaurant de Madrid en què han estat vistos Luis Miguel i Paloma Cuevas

No hi ha dubte que alguns llocs semblen estar destinats a l'èxit, i The Library és un d'ells. I és que, des que va obrir les seves portes en un local situat al carrer Serrano, aquest restaurant ha despertat la curiositat de molts.

Tant és així que ha arribat a convertir-se en un dels principals punts de trobada de Madrid. De fet, moltes persones consideren que, més que un luxós restaurant, una botiga de vins o un club privat, The Library és un autèntic temple del plaer gastronòmic.

I ha estat aquí on, entre vins i exquisides creacions, Paloma Cuevas i Luis Miguel han sumat una altra vetllada inoblidable a la seva mediàtica, però discreta història d'amor.

A jutjar per les últimes fotografies que han vist la llum, tot apunta que les seves trobades furtives ja formen part del passat. I és que no hi ha dubte que, a partir d'ara, el cantant i la socialité han decidit viure la seva relació sense secrets.

No obstant això, l'elecció que Paloma Cuevas i Luis Miguel han fet en aquesta ocasió no és per res casual. I és que, des de fa un temps, The Library s'ha convertit en un punt de trobada per a l'elit madrilenya.

Tant és així que Sandro Silva, l'home que ha convertit el barri de Salamanca en el seu propi imperi, descriu el seu negoci com “un homenatge a la sobretaula”.

En relació amb l'exclusiva carta de The Library, Paloma Cuevas i Luis Miguel van tenir l'oportunitat de degustar suculents plats. Entre ells, un mos d'anxova i seitó sobre un sobao i mantega fumada o el seu famós bikini amb créixens, entre altres menges.

A més, aquest establiment de Madrid compta amb una gran carta de vins, composta per més de 150 exemplars portats de totes les parts del món.