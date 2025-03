Ja és oficial: es destapa la veritat de la trobada entre Paloma Cuevas i Enrique Ponce

Els rumors han estat constants, durant setmanes, s'ha parlat d'una trobada entre Paloma Cuevas, la seva actual parella, el cantant Luis Miguel, i el seu exmarit, Enrique Ponce. Suposadament, l'episodi hauria ocorregut en un hospital de la capital. No obstant això, ara la veritat ha sortit a la llum.

Patricia Cerezo, gran amiga de Paloma Cuevas, ha trencat el seu silenci. Ha volgut aclarir el que ha succeït i desmentir la informació que s'ha donat en diversos mitjans.

En declaracions recents, ha estat taxativa: “Tinc entès que el de la trobada no va ser així. Vaja, tinc entès no, sé que no va ser així”.

Es destapa tota la veritat sobre la polèmica trobada entre Paloma Cuevas i Enrique Ponce

Amb aquesta afirmació, Cerezo desmenteix categòricament les especulacions. La notícia d'un enfrontament entre Enrique Ponce i Luis Miguel havia causat un gran enrenou. Però l'íntima amiga de Paloma Cuevas ha volgut tancar el tema d'una vegada per totes.

La relació entre Paloma Cuevas i Enrique Ponce ha estat tema de conversa des de la seva separació. Molts han seguit cada pas de l'exparella. Amb l'entrada de Luis Miguel en la vida de Paloma, l'interès mediàtic ha crescut encara més.

No obstant això, Patricia Cerezo deixa clar que no hi ha hagut cap contacte recent entre Paloma i Enrique. “Si un dia passés, doncs va passar, però no, aquesta informació no va ser certa”, ha assegurat. Amb aquestes paraules, intenta tancar la polèmica.

A més, ha parlat de la seva relació personal amb Enrique Ponce i ha confessat que fa temps que no té contacte amb ell. “No, la veritat és que no, fa molt que no el veig. Li desitjo el millor perquè és un amic a qui aprecio molt, però des de fa molt que no”.

Paloma Cuevas i Enrique Ponce no van tenir cap problema en el seu 'cara a cara'

En canvi, amb Paloma Cuevas continua mantenint una estreta amistat. “Amb Paloma sí, però bé, és que som amigues i això ens uneix per sempre”, ha conclòs.

Les declaracions de Patricia Cerezo han servit per aclarir la situació. D'aquesta manera, es desmunta la història de la suposada tensa trobada a l'hospital. La veritat ha sortit a la llum, i amb ella, es posa fi a les especulacions.

Malgrat les xafarderies, Paloma Cuevas segueix endavant amb la seva vida al costat de Luis Miguel. Enrique Ponce, per la seva banda, continua el seu camí. El que queda clar és que, almenys per ara, no hi ha hagut cap mena de confrontació entre ells.