Pocs ho saben: així va ser el divorci d'Helena Garcia Melero i el pare dels seus fills

Helena Garcia Melero és una de les periodistes més reconegudes i estimades de TV3. Al llarg de la seva carrera, ha aconseguit mantenir-se en el focus públic gràcies al seu talent. A més, al mateix temps, ha sabut protegir la seva vida personal, mantenint-la allunyada dels titulars.

No és comú que els treballadors de la cadena catalana revelin detalls sobre la seva vida privada. Tanmateix, fa temps, la presentadora va trencar amb la seva habitual discreció i va parlar sobre un aspecte dolorós de la seva vida: el seu divorci amb Joan Vehils.

El dia que Helena Garcia Melero va parlar sobre la seva separació

El moment en què Helena va decidir compartir la seva experiència va ser en el programa Al cotxe, presentat per Eloi Vila. Va ser allà on la periodista va revelar que la separació amb Vehils, ocorreguda el 2017, va marcar un abans i un després en la seva vida personal.

Tot i que la notícia ja era coneguda per alguns, les paraules d'Helena van oferir una perspectiva més íntima i emotiva. El relat de la presentadora va ser clar: el divorci va ser una de les decisions més difícils i doloroses que ha pres en la seva vida.

"Ha estat la decisió més bèstia que he pres en la meva vida. És, sens dubte, el que més m'ha costat en aquesta vida", va confessar amb sinceritat. Helena, visiblement afectada, va recordar el complex que va ser fer aquest pas.

"No sé quantes decisions fortes he pres en la meva vida, però en el saquet de les meves accions més potents sempre hi serà aquesta", va afegir. Amb aquestes declaracions, Helena Garcia Melero va deixar clar que es va tractar d'una vivència que va marcar un punt d'inflexió en la seva existència.

Helena Garcia Melero: "La vida t'empeny"

La presentadora també va reflexionar sobre el procés que la va portar a prendre aquesta difícil decisió. "De vegades deixes que la vida es pronunciï. És aquell moment en què tu no tens aquell coratge suficient per prendre aquesta decisió i deixes que la vida parli", va afegir.

"La vida t'empeny i t'orienta per fer el pas definitiu", va concloure. Les seves paraules van reflectir el dolor i la incertesa que va sentir durant aquell temps, un període en què, malgrat tot, la vida la va empènyer a avançar.

Amb aquestes revelacions, Helena Garcia Melero va deixar clar que darrere de la seva imatge pública de dona forta, també ha afrontat moments de dificultats personals. La seva valentia per compartir amb el públic un capítol tan íntim de la seva vida demostra la seva fortalesa.