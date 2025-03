Adeu a 'Està passant': TV3 anul·la l'emissió del programa de Toni Soler

TV3, coneguda per la seva capacitat per adaptar-se als gustos de la seva audiència, ha decidit realitzar un canvi de programació aquest dimecres. En lloc de l'emissió del programa Està passant de Toni Soler, TV3 ha optat per donar prioritat a un esdeveniment esportiu d'alt nivell.

Així, la cadena emetrà el partit del FC Barcelona a la UEFA Women's Champions League, una de les competicions més prestigioses del futbol femení europeu. Aquest canvi reflecteix la creixent rellevància i l'interès que genera el futbol femení.

La decisió de TV3 arriba en un moment clau per a l'esport femení, ja que el Barça s'ha consolidat com un dels clubs més destacats en aquesta categoria. I és que l'equip ha aconseguit guanyar reconeixement i admiració a tot el món.

Per aquesta raó, el canal autonòmic català ha decidit canviar la seva graella habitual, donant-li espai a un partit que promet. Una decisió que assegura que l'encontre atraurà una gran audiència i generarà una gran expectació entre els seguidors de l'equip.

Adeu a Està passant, el programa de Toni Soler

El canvi va ser anunciat en el mateix espai d'humor. Aquesta decisió respon a la importància que la UEFA Women's Champions League té en el context esportiu, especialment per a un equip com el FC Barcelona.

El partit s'emetrà just després de la finalització de La Selva, el programa presentat per Xavier Grasset. Aquest horari especial destaca la prioritat que TV3 li atorga als esdeveniments esportius que involucren equips locals i, en particular, a aquells que representen Catalunya.

Aquest canvi no només subratlla la creixent importància del futbol femení. També mostra l'interès de TV3 per brindar als seus espectadors continguts d'entreteniment, variat i de qualitat.

L'emissió d'aquest partit de la UEFA Women's Champions League és una oportunitat perquè l'audiència s'enganxi amb el futbol femení. Un àmbit que continua guanyant visibilitat i seguidors a tot el món.

El moviment també reflecteix l'enfocament de TV3 per ajustar-se als esdeveniments més rellevants, responent a la demanda de continguts esportius. Amb aquests canvis, la cadena continua apostant per oferir una programació que aconsegueixi captar l'atenció de la seva audiència.