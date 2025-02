Emma Vilarasau, de 'Casa en flames', té un marit actor gairebé tan conegut com ella

Emma Vilarasau és una de les actrius més admirades de Catalunya, i el seu talent ha estat reconegut novament amb la seva nominació als Premis Goya. La intèrpret està nominada a Millor Actriu Protagonista per la seva impressionant interpretació a Casa en flames.

La pel·lícula ha estat un èxit, i el paper de Vilarasau li ha valgut l'aplaudiment tant de la crítica com del públic. Aquest reconeixement no només destaca la seva increïble habilitat actoral, sinó també la constància i dedicació d'una carrera que ha marcat generacions d'espectadors.

Vilarasau ha demostrat ser una de les grans del cinema i la televisió catalana. Al llarg de la seva carrera, ha treballat en una infinitat de projectes, en els quals ha donat vida a personatges que han deixat empremta en la història de l'audiovisual català.

La nominació als Goya és només l'últim d'una llarga llista d'assoliments. A més, tot sembla indicar que aquest dissabte podria convertir-se en una de les grans guanyadores de la nit, competint amb altres grans figures del cinema.

Emma Vilarasau i Jordi Bosch: una parella d'artistes

Però darrere de l'actriu exitosa es troba una vida personal igualment fascinant. Emma Vilarasau està casada amb el també actor Jordi Bosch, i són una de les parelles més estimades de l'àmbit artístic català.

Ambdós comparteixen no només la seva passió per la interpretació, sinó també una vida en comú plena d'amor i projectes compartits. El públic ha crescut veient les seves actuacions a la televisió, especialment en sèries de TV3, com la mítica Majoria absoluta.

El matrimoni té dos fills, que, igual que els seus pares, segueixen el mateix camí artístic. La família ha aconseguit mantenir un perfil baix fora dels focus, però la seva presència en el món de l'art català és inconfusible. Tant Bosch com Vilarasau han deixat la seva empremta.

S'endurà Emma Vilarasau l'estatueta?

El futur d'Emma Vilarasau a la gala dels Premis Goya està ple d'expectació. Amb una carrera impecable i un paper memorable a Casa en flames, és un dels noms més sonats per endur-se el premi.

No obstant això, només dissabte se sabrà si, finalment, l'actriu s'alça amb l'estatueta. Sigui quin sigui el resultat, el seu llegat en el cinema i la televisió catalana ja està assegurat.