Ningú esperava el que Gonzalo Miró ha fet a 'Espejo Público': ‘No em sembla normal’

Els televidents s'han quedat sense paraules després de veure l'últim que ha fet Gonzalo Miró al plató d'Espejo Público. El col·laborador de televisió no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de posar-se en contra del jutge encarregat del Cas Errejón: "No em sembla normal".

Aquest matí, Susanna Griso i els seus companys han dedicat part de la seva emissió a comentar l'actitud que mostra el jutge Clemente en cadascun dels seus judicis.

Tant és així que s'ha posat sobre la taula un important debat: el to que utilitza amb els acusats i testimonis, entre els quals es troba la futbolista Jenni Hermoso. En aquest moment, i mentre estaven analitzant la intervenció de l'esportista en el judici pel Cas Rubiales, ha sortit a la palestra el nom del jutge Adolfo Carretero.

En els últims dies, el magistrat ha estat durament criticat en xarxes i programes de televisió per la postura que va adoptar amb Elisa Mouliaá durant el judici del Cas Errejón.

En aquest moment, Gonzalo Miró ha decidit trencar el seu silenci al plató d'Espejo Público per desvelar què és el que pensa sobre l'actitud del jutge. El col·laborador considera que, amb les seves paraules i la forma que té d'interrogar, sembla que intentava acorralar la denunciant.

Tanmateix, i malgrat que Beatriz de Vicente de Castro no estava d'acord amb ell, el periodista ha deixat molt clar que a ell "això no li sembla normal".

Gonzalo Miró sorprèn l'audiència d'Espejo Público amb la seva contundent opinió

Durant el debat relacionat amb el jutge Clemente, ha sortit a relluir el nom de l'actriu Elisa Mouliaá. I és que, fa uns dies, la seva intervenció en el judici del Cas Errejón va ser molt comentada per la duresa que el magistrat Adolfo Carretero va mostrar amb ella.

Per aquest motiu, ara Gonzalo Miró no ha volgut deixar passar l'ocasió per posicionar-se al costat de la denunciant. Tant és així que no ha dubtat a qüestionar el tracte que el jutge va tenir amb ella aquell dia.

Tanmateix, la seva companya especialitzada en la matèria ha volgut fer una important matisació sobre les actuacions del jutge Clemente i del jutge Adolfo Carretero:

"És que el jutge de Rubiales està jutjant i l'altre està investigant, no ens equivoquem. Un jutge instructor indaga, busca i posa en dubte... En canvi, el senyor que dirigeix un plenari simplement organitza el debat de les parts".

No obstant això, tot apunta que les seves explicacions no han estat suficients, ja que molts han destacat el to de veu amb què va parlar a l'actriu Elisa Mouliaá. Però lluny d'entendre els seus companys, la tertuliana ha seguit defensant el magistrat, argumentant que la seva reacció va ser normal.

En aquest moment, Gonzalo Miró ha assegurat amb rotunditat que "la gent que no estem acostumats a veure aquestes coses" també "pot valorar si li sembla un tema adequat o no".

"A tu et semblarà molt normal, has vist coses molt salvatges, però jo ho veig i dic: «A mi això no em sembla normal»", ha afegit el col·laborador d'Espejo Público.