Terratrèmol a 'Supervivientes' amb la forta confessió que ha fet Borja González

Borja González, com la resta de concursants de Supervivientes, responien aquesta setmana a una qüestió del clàssic pergamí que, encara que pogués semblar fàcil, en realitat no ho és. "Amb qui has creat un vincle que no esperaves?", era la pregunta que els participants havien de contestar amb sinceritat sense tenir presents els seus companys. Ha estat llavors quan Borja González assenyalava amb el dit a Álvaro Muñoz Escassi, de qui reconeixia tenia prejudicis abans d'entrar.

El nutricionista esportiu i entrenador personal justificava que aquest punt de vista que tenia sobre el genet es devia al rebombori que hi havia al voltant de la seva persona. No obstant això, aquesta experiència de supervivència ha propiciat que s'emporti una grata sorpresa.

Borja González reconeix els prejudicis que tenia sobre dos concursants abans d'entrar a Supervivientes

Pel que fa a l'altra platja, l'extremeny assenyalava a Pelayo. "Em queia bastant malament pel que veia a les xarxes i en conèixer-lo m'ha caigut molt bé", explicava sobre el dissenyador asturià.

Ambdues respostes confirmen que el concursant de Supervivientes va prejutjar equivocadament dos dels seus companys d'aventura abans de tractar de prop amb ells. Queda clar que la vivència compartida d'aquest repte està suposant, més enllà d'una experiència vital, un coneixement més real d'altres persones.

Prova que les paraules de Borja González són sinceres, cal recordar el que va passar fa uns dies a Hondures. El concursant participava en una prova en la qual s'enfrontava a Álvaro Muñoz Escassi.

Mentre un dels participants anava a aconseguir una boia per dipositar-la en una caixa que estava a la sorra, el rival havia d'intentar robar-li el citat objecte. Llavors, Borja, contra tot pronòstic, va desconcertar a tots durant el seu enfrontament amb Álvaro Muñoz Escassi en paralitzar la seva participació en la prova.

En comptes de lluitar per agafar la boia del seu rival, el concursant va esperar tranquil·lament a la vora. Fins i tot va animar l'ex de María José Suárez a sortir de l'aigua i dipositar la boia a la caixa per aconseguir així la victòria.

El gest de Borja González que confirma el que pensa d'Álvaro Muñoz Escassi

La veritat és que l'actitud de Borja González va generar dubtes, ja que ningú sabia si estava esperant a Escassi per sorprendre'l i intentar, a continuació, robar-li l'objecte. No obstant això, el que realment estava fent era deixar-lo guanyar en un gest de consideració.

El seu company, en comprendre el gest que Borja González havia tingut amb ell, es va fondre en una abraçada amb aquest en senyal d'agraïment. Ho va fer fins i tot abans de dipositar la boia a la caixa i arriscant-se que li la tragués, cosa que finalment no va succeir.

Laura Madrueño, testimoni del moment, va voler felicitar els supervivents: "M'encanteu, sou meravellosos, nois. Que bonic veure-us jugar, ho heu fet genial. Que bonic i que companyonia, això és el més en un joc tan difícil com aquest", va apuntar la presentadora.