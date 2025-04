Gerro d'aigua freda a 'Supervivientes' per Álvaro Muñoz Escassi: 'Coses molt fortes'

La gala del passat dimarts de Supervivientes va servir per treure a la llum quelcom amb el que Álvaro Muñoz Escassi no comptava. Makoke i Laura Cuevas pujaven al Pont de la Concòrdia quan aquesta desvelava una informació sobre l'ex de María José Suárez. "A mi m'has explicat coses d'Escassi molt fortes perquè el nominin", soltava la concursant a la seva oponent.

L'andalusa afegia: "Si Escassi vol, quan surti fora li les explico per què són tan fortes que no les puc explicar aquí". Unes paraules amb les quals Laura Cuevas desemmascarava a Makoke qui no podia creure el que estava escoltant. Pel que sembla, aquesta li havia explicat fora de les càmeres algunes coses sobre el seu company de Supervivientes malmetent contra ell per eliminar-lo del concurs.

Makoke, lluny de quedar-se callada davant aquestes acusacions, reaccionava davant el que acabava d'escoltar. "Crec que és la persona més falsa del món i t'ajuntes al sol que més escalfa", va començar dient per defensar-se.

Álvaro Muñoz Escassi es converteix en protagonista involuntari d'un enfrontament a Supervivientes

"Ets una mentidera compulsiva", va afegir la col·laboradora televisiva. Cuevas, per la seva banda, replicava a Makoke a qui també va qualificar de mentidera.

"Jo creia que estàvem començant a ser amigues i quan vaig veure com navegaves parlant d'Escassi d'aquesta manera, vaig fer un pas enrere. Perquè a gent així no la vull a la meva vida", va sentenciar la gaditana.

Tanmateix, Makoke no semblava donar-se per vençuda i va ser llavors quan va deixar a la vista tot el que havia fet per ajudar la seva companya de supervivència. Unes paraules que no servien per estovar a Cuevas qui insistia en el que havia escoltat sobre el genet. "Després de les coses que has deixat anar d'Escassi, d'amigues res", tornava a repetir la concursant.

Minuts després, i després d'una pausa publicitària, Makoke prenia la paraula per aclarir el que havia comentat sobre el seu company. "Treballava a Así es la vida a l'hivern i Escassi ha tingut un episodi molt fort a la seva vida i m'arribaven moltes insinuacions...", reconeixia l'ex de Kiko Matamoros.

Makoke va insistir que el que va explicar sobre Escassi ho sabien altres molts col·laboradors

A continuació, aclaria que el que havia compartit amb Laura Cuevas a la platja era tot allò que a ella li havien explicat així com a altres col·laboradors de televisió.

Amb tot, Makoke va assegurar que volia tenir bona relació amb el seu company de Supervivientes. "Vull conèixer a Escassi des de zero i no he volgut que això no em perjudiqui gens". Una postura conciliadora que a Laura Cuevas no va semblar agradar-li gens.

La supervivent donava a conèixer que Makoke no havia narrat un episodi que li haguessin explicat a ella, sinó "diversos molt lletjos". Unes paraules que deixaven clar que no hi havia possibilitat d'entesa entre ambdues. Poc després es coneixia que l'ex de Kiko Matamoros era l'escollida per abandonar platja Calma, una decisió que la malaguenya prenia amb resignació.