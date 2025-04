Montoya esclata a 'Supervivientes' i destapa el que ningú sap sobre el concurs

Montoya ha tornat a convertir-se en protagonista de l'última entrega de Supervivientes. Un tens cara a cara amb els seus companys va provocar que el sevillà destapés la veritat del reality: que "cal ser persona abans que concursant". Tota una declaració d'intencions per part de Montoya amb la qual deixa clar el que opina realment dels seus companys.

Tot va començar per una recompensa que Damián i Manu van declinar compartir amb el d'Utrera i Carmen Alcayde. En ser exclosos, Montoya va explotar revelant el que ningú sap del concurs i que resulta primordial per a la supervivència: la companyonia. "Van demostrar una vegada més l'egoisme que tenen", va secundar Alcayde.

Montoya posa cap per avall Supervivientes

La nit del passat dimarts arrencava amb una nova entrega de Supervivientes en la seva versió de Tierra de nadie. Encara es palpava el malestar que Montoya va manifestar diumenge i ahir va acabar explotant per complet. Una recompensa que ni ell ni Carmen Alcayde van arribar a gaudir va ser el desencadenant del moment tens de la nit.

Montoya va acabar desvelant el que ningú sap de Supervivientes: que "cal ser persona abans que concursant", i tenir certa companyonia. Tot va començar després de les proves de recompenses.

Manu i Damián van obtenir recompenses i van triar compartir-les amb Makoke i Pelayo, respectivament. Pelayo, en aconseguir una altra recompensa, va tornar a triar Damián, excloent altres companys. Aquesta decisió va provocar la fúria de Montoya i Carmen Alcayde, que es van sentir marginats per la resta de concursants.

Carmen va expressar el seu descontentament a l'Oracle de Posidó, qualificant la situació d'egoista i injusta. Montoya va recolzar les seves paraules, afirmant que "cal ser persona abans que concursant", censurant així la falta de solidaritat de la resta.

"Van demostrar una vegada més l'egoisme que tenen, em semblen les persones més egoistes de la Terra", va opinar la col·laboradora. Montoya no va poder, sinó, secundar la reacció de la valenciana i es va enfrontar directament a Damián. Aquest es va defensar de l'atac del sevillà al qual va qualificar de "penes, criticón i ploramiques".

La tensió a Platja Fúria va en augment i existeix una clara divisió entre els seus habitants. Montoya i Carmen van per lliure i això els ha apartat del sentiment de grup. No obstant això, per a l'ex d'Anita hauria de tenir prioritat la companyonia i la solidaritat abans que el rancor.

Montoya torna a embolicar-la a Supervivientes

Montoya porta unes setmanes molt complicades a Supervivientes. El d'Utrera té diversos fronts oberts i no hi ha dia en què no exploti per una qüestió o altra. D'una banda, manté un ferm enfrontament personal amb Manuel que va més enllà del seu pas per Hondures.

D'altra banda, no acaba d'encaixar amb el seu grup i els dies a Platja Fúria estan marcats per les discussions i desavinences. El que va succeir durant la gala d'ahir se suma a les tensions prèvies entre Montoya i alguns dels seus companys com Pelayo. El dissenyador va arribar a qualificar-lo de "meme andante" i l'andalús va acusar Pelayo de ser mala persona.

La situació s'agreuja amb la presència d'Anita Williams i Manuel González, excompanys de Montoya a La isla de las tentaciones. La seva arribada al programa va reactivar velles ferides i conflictes no resolts. Montoya ha expressat sentir-se traït i emocionalment esgotat per aquestes circumstàncies.

Tot això ha provocat que el sevillà no se senti comprès dins de Supervivientes i que sigui Carmen la persona en la qual pot confiar. Tots dos s'han unit per donar-se suport mútuament, encara que aquest comportament els ha portat a distanciar-se de la resta.

Malgrat això, Montoya tenia una petita esperança que els seus companys decidissin compartir les seves recompenses amb ell. Una cosa que no va succeir i que va fer que acabés destapant l'únic que resulta essencial per a la supervivència: la companyonia.