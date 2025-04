Exigeixen l'acomiadament d'Alessandro Lequio de 'Vamos a Ver' pel que ha dit al plató

Alessandro Lequio ha generat una gran polèmica per l'últim que ha dit a Vamos a ver. El controvertit col·laborador ha qüestionat els problemes de salut de Montoya a Supervivientes i els seguidors del sevillà exigeixen el seu acomiadament immediat.

Alessandro va insinuar que l'organització del programa podria haver exagerat la situació per protegir el concursant. Lequio va suggerir, a més, que Montoya rep un tracte de favor per part del reality, afirmant que és el protagonista absolut d'aquesta edició. Les seves paraules no han agradat gens a una part de l'audiència que s'ha mostrat taxativa amb el tertulià.

Alessandro Lequio desferma la polèmica a Vamos a ver

En l'últim tram de Vamos a ver, el programa va analitzar l'última hora sobre Supervivientes. De tots els col·laboradors presents al plató, Alessandro Lequio va ser, una vegada més, el més polèmic. Les seves declaracions no van agradar gens, ja que deixava a l'aire el dubtós comportament d'un dels concursants estrella de l'edició.

El que va desfermar l'enfadament de l'audiència va ser l'opinió d'Alessandro sobre l'estat de salut de Montoya. Vamos a ver va analitzar les novetats del sevillà i Lequio va qüestionar en directe que estigués dient la veritat sobre els seus problemes de salut. “Li va marxar en un dia la febre”, va comentar amb un to amb el qual deixava entreveure els seus dubtes.

L'aristòcrata va expressar així el seu escepticisme respecte a la recuperació ràpida de Montoya, qui va ser evacuat per febre alta i debilitat. No obstant això, va tornar al concurs l'endemà després d'una millora notable. Lequio va comentar amb ironia els símptomes que presentava, insinuant que el malestar podria haver estat exagerat.

Aquestes declaracions van provocar reaccions trobades entre els seus companys de tertúlia, alguns dels quals van defensar la decisió mèdica d'evacuar el concursant. També els seguidors de Montoya es van alçar contra les insinuacions d'Alessandro exigint l'acomiadament del col·laborador.

Les declaracions de Lequio han generat debat entre els seguidors del programa, alguns dels quals comparteixen el seu escepticisme. Mentre que altres consideren injustes les seves crítiques cap a Montoya i han carregat contra Alessandro.

Alessandro Lequio dicta sentència a Vamos a ver

Poc més va necessitar Alessandro per agitar el plató de Vamos a ver. Montoya és el clar favorit de l'audiència i tot el que es comenti d'ell passa per un estricte escrutini. Això és el que va succeir al programa davant les insinuacions de l'italià.

A més de qüestionar l'incident de salut, Lequio ha criticat el comportament de Montoya en el concurs. Va assenyalar que la seva actitud podria tornar-se repetitiva i pesada per a l'audiència i va deixar caure cert tracte de favor per part de l'organització. “Tots sabem que Montoya és l'epicentre d'aquest reality i, per tant, cal mantenir-lo sí o sí”, va exclamar.

“És tan pesat, que s'ha d'agitar a si mateix”, va afegir amb un clar toc de retret. Els seus companys es van manifestar en contra de l'italià, deixant clar que l'organització no reacciona si de veritat no ho creu convenient. En el cas de Montoya, van decidir treure'l de l'illa fins a la seva recuperació, la qual cosa es va produir abans del que s'esperava.

Això va ser el que va fer saltar les alarmes d'Alessandro i pensar que tot havia estat una exageració per part del sevillà. Juntament amb l'organització del programa es va orquestrar un drama que, en opinió de Lequio, va ser per cridar l'atenció.

Sigui com sigui, els seguidors de Montoya creuen fermament que el d'Utrera ha passat per un mal moment de salut. Censuren les declaracions de Lequio i es mantenen ferms a defensar el concursant malgrat qui li pesi.