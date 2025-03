Aquest és el comentari d'Antonio Montero sobre Pelayo Díaz que ha desfermat la polèmica.

El plató de TardeAR ha viscut un moment tens després del comentari d'Antonio Montero sobre Pelayo Díaz. Al programa s'ha parlat sobre la participació de Pelayo a Supervivientes. L'estilista ha demostrat que està sent un bon concursant i la seva evolució ha generat interès entre els col·laboradors i l'audiència.

Durant l'emissió, la mare de Pelayo, Elena, ha intervingut en directe. Ha comentat sobre el seu fill i sobre les declaracions d'Andy McDougall, exmarit de Pelayo.

Andy ha assegurat que Pelayo volia ser pare amb els diners que guanyés a Supervivientes. Aquestes paraules han generat un gran debat al programa.

Antonio Montero parla sobre el concurs de Pelayo Díaz en ple directe

Elena ha volgut aclarir la situació:"Supervivientes no és igual a fill. A mi no em diu en què es gasta els seus diners. A mi em sembla que aquí Andy no va estar encertat", ha dit amb fermesa.

Verónica Dulanto, presentadora del format televisiu, ha intervingut per preguntar: "El que tu creus és que Andy no havia de parlar sobre aquest tema amb els mitjans, no?". Elena ha respost sense dubtar: "Sí. Quan una parella heterosexual diu que vol ser pare no es munta aquest enrenou".

En aquell moment, Antonio Montero ha pres la paraula. "Condicionar tenir un fill a guanyar un premi d'un concurs està molt malament", ha afirmat en directe. Les seves paraules han provocat un fort enrenou al plató.

Elena no ha pogut evitar reaccionar. "Montero, no vagis a l'aplaudiment fàcil perquè no, això no és així", ha contestat visiblement molesta.

Antonio Montero desferma la polèmica al plató després de la seva confessió sobre Pelayo Díaz

El comentari de Montero ha generat un intens debat entre els col·laboradors. Alguns han donat suport al seu punt de vista encara que altres han considerat que ha estat un comentari desafortunat. La mare de Pelayo ha defensat la llibertat del seu fill per prendre les seves pròpies decisions.

El moment ha estat un dels més comentats a les xarxes socials. Molts usuaris han debatut sobre el paper dels mitjans en aquest tipus d'informacions. També s'ha obert el debat sobre la pressió mediàtica que pateixen els personatges públics en relació amb la seva vida privada.

El que ha passat a TardeAR ha demostrat una vegada més com certs temes generen controvèrsia. La participació de Pelayo a Supervivientes continua donant molt de què parlar. La seva possible paternitat s'ha convertit en un dels temes més comentats del moment.