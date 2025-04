La Família Reial ja no pot ocultar-ho: es destapa el secret de la infanta Sofia

La infanta Sofia ja és a Gal·les on d'aquí a poques setmanes finalitzarà els seus estudis de batxillerat. Després de passar uns dies a Espanya amb motiu de les festes de Setmana Santa, la germana de Leonor de Borbó no tornarà al nostre país fins que finalitzi el curs. El que ha transcendit és que, com ja va ocórrer en altres ocasions, la infanta Sofia s'ha desplaçat fins a Gal·les en un vol privat.

Encara que des de Casa Reial no s'ha informat de quan la filla menor dels reis va tornar al UWC Atlantic College, el que sí que s'ha sabut és com ho va fer. Aquest viatge, segons la Zarzuela, pertany a l'esfera privada de la jove. No obstant això, no han pogut evitar que se sàpiga que Sofia realitza aquest tipus de trasllats en avió privat.

Ha estat el diari Monarquia Confidencial el que assegura que la jove "mai havia viatjat en vol regular des que es va desplaçar a Gal·les". El citat mitjà, a més, adverteix que la infanta Sofia no tornarà a Madrid fins a la finalització de l'actual curs acadèmic. Una circumstància que podria alterar-se per raons familiars o institucionals.

Es confirma que la infanta Sofia vola sempre en avió privat

Pocs dies abans de complir la majoria d'edat i unes setmanes abans de graduar-se, Sofia ja ha reprès les seves classes.

Durant les últimes setmanes, la gran qüestió que gira al voltant de la germana de l'hereva és quina carrera universitària triarà. Si bé queda clar que no seguirà els passos de Leonor i no tindrà una formació militar específica, ara només falta saber quins estudis començarà el pròxim curs.

En un principi es va comentar que podria formar-se a l'estranger, una opció que l'experta en Casa Reial Pilar Eyre descarta. La periodista admet que "es va valorar" el fet que la infanta estudiés lluny d'Espanya. Tot i així, finalment i segons les seves informacions, aquesta opció s'ha "descartat totalment".

Eyre ha confirmat que els reis ja "no contemplen, malgrat els seus desitjos íntims" que la seva filla menor estigui quatre o cinc anys més fora del nostre país. L'autora de De amor y de guerra explicava que Letícia pensa que si Sofia estudiés a l'estranger "semblaria un menyspreu a les nostres institucions universitàries i al nostre país".

La infanta Sofia podria finalment estudiar una carrera a Espanya

A més, recorda que les seves ties, les infantes Elena i Cristina, van estudiar en universitats espanyoles. També el seu pare. El rei Felip va finalitzar batxillerat al Canadà i després va estudiar dret a la Universitat Autònoma de Madrid.

Només queda per saber quina serà l'opció per la qual Sofia es decantarà. Alguns mitjans consideren que podria decantar-se per alguna carrera de ciències i noves tecnologies. Altres, per contra, creuen que podria triar entre Dret i Economia, estudis ambdós que garanteixen un aprenentatge necessari per a la jove i que comptarien amb el suport dels seus pares.

Pel que sembla, durant la seva etapa a Gal·les, la neta dels emèrits ha mostrat interès per assignatures socials i humanístiques. Matèries que bé podrien relacionar-se amb les seves futures responsabilitats dins de la institució. Sigui com sigui, el que queda clar és que la infanta té al davant un futur prometedor que sembla es forjarà a Espanya.