Sorpresa amb el que Gonzalo Miró li ha confirmat a Susanna Griso en ple directe

Avui, a Espejo Público s'ha continuat abordant el judici a Luis Rubiales pel petó a Jenni Hermoso. Un petó del qual ara ha aparegut un testimoni que intenta aclarir en part el que va succeir. Després de conèixer això, Gonzalo Miró ha sorprès amb el que li ha confirmat a Susanna Griso, la presentadora, en ple directe.

Li ha deixat clar que, després de veure el que ara diu un perit en llenguatge verbal, l'expresident de la RFEF menteix. Així, ha manifestat: “No és ni el que va reconèixer Rubiales haver dit”.

Gonzalo Miró confirma a Susanna Griso el de Luis Rubiales

Aquest matí, Espejo Público ha posat sobre la taula l'última hora sobre el judici contra Luis Rubiales pel petó no consentit a Jenni Hermoso durant la celebració del Mundial de 2023. La presentadora, Susanna Griso, ha comptat amb la col·laboració de Gonzalo Miró, qui ha sorprès l'audiència amb les seves contundents declaracions en ple directe.

Durant el programa, s'han presentat les novetats del judici, incloent-hi la declaració d'un perit en llenguatge verbal proposat per la defensa de Rubiales. Aquest perit, basant-se en vídeos de l'entrega de medalles recollits a TVE i TikTok, ha afirmat que Rubiales li va preguntar a Hermoso: “Et puc fer un 'pico'?”.

Tanmateix, Gonzalo Miró ha qüestionat el mateix expresident de la RFEF i la seva veritat. Ha dit: “No és ni el que va reconèixer Rubiales haver dit”.

“En el seu dia va dir que havia dit: «Vinga va, un 'pico'?». Ell no va dir en cap moment: «Et puc fer un 'pico'?»”.

Gonzalo Miró subratlla la importància del consentiment i la posició de poder

Més enllà de les paraules exactes, Gonzalo Miró ha emfasitzat dos punts clau: l'absència de confirmació per part de Jenni Hermoso i la dinàmica de poder inherent en la situació. Així, ha manifestat: “Primer, no tenim la confirmació d'ella, que és bastant important”.

“Segon, ell no deixa de ser el president de la federació fent un petó a una de les seves jugadores. Hi ha coses que no canvien gaire”.

Rubén Amón, un altre dels col·laboradors de Susanna Griso, ha donat suport a la postura del seu company. Ho ha fet afirmant: “La qüestió no és si li va fer la pregunta, és quina va ser la resposta. I ella insisteix que va ser sense la seva autorització”.

El context del judici

Luis Rubiales està sent jutjat per presumpta agressió sexual i coaccions relacionades amb el petó a Jenni Hermoso després de la final del Mundial en 2023. La Fiscalia sol·licita una pena de dos anys i mig de presó per a l'exdirigent. Ell ha defensat que el petó va ser consentit i que no hi va haver intenció sexual ni coacció cap a la jugadora, descrivint-lo com un acte d'eufòria en un moment de celebració.

Per la seva banda, ella ha testificat que el petó va ser no consentit i que es va sentir víctima d'una agressió. A més, ha assenyalat que va patir pressions per justificar l'acte i restar-li importància.

El judici contra Luis continua generant un intens debat en la societat espanyola. Les aportacions de col·laboradors com Gonzalo en programes de gran audiència contribueixen a enriquir la discussió, subratllant la rellevància del consentiment i la responsabilitat que comporta una posició de poder. A mesura que avança el procés judicial, és fonamental mantenir el focus en aquests aspectes per garantir una comprensió completa i justa dels fets.