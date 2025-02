Riures a 'Espejo Público' després del que Gonzalo Miró li ha dit a Susanna Griso

Gonzalo Miró ha provocat una sonora riallada al plató d'Espejo Público després de l'últim i divertit comentari que li ha deixat anar a la presentadora del format, Susanna Griso.

Durant l'emissió d'aquest dimarts, 18 de febrer, els col·laboradors del matinal han dedicat part de la seva emissió a comentar una de les últimes investigacions que han dut a terme.

En ella, s'han centrat en una de les qüestions que més preocupen els ciutadans: la compra d'objectes robats per internet. A més, han compartit amb els televidents una sèrie de pautes per detectar a temps aquest tipus de situacions.

No obstant això, Susanna Griso no ha tingut cap problema a frenar el ritme del programa per assenyalar entre rialles una dada sobre Gonzalo Miró. Tal com vam poder apreciar ahir, el periodista no es trobava entre l'equip de col·laboradors d'Espejo Público.

Tot apunta que el comunicador té els dilluns lliures, cosa que li permet allargar una mica més el seu cap de setmana. No obstant això, i afegint un toc d'humor a la tertúlia, la presentadora ha deixat entreveure que podria existir un altre motiu darrere de l'absència del seu company.

Gonzalo Miró i Susanna Griso protagonitzen un divertit moment a Espejo Público

Fent gala del seu bon sentit de l'humor, Susanna Griso s'ha pres la llicència de fer-li una petita broma a Gonzalo Miró. Tant és així que ha assegurat que el seu company es va absentar el primer dia de la setmana perquè li feia mandra.

Unes paraules que, com era d'esperar, han generat una immediata reacció en el col·laborador de televisió. "Vull trencar aquest sostre de vidre", li ha assegurat el periodista, provocant una sonora riallada en els seus companys.

D'aquesta manera, Susanna Griso i Gonzalo Miró han bromejat amb l'absència del periodista el dilluns, regalant-nos frases com "no em vinguis amb ximpleries".

Encara que no ho ha esmentat, tot apunta que la divertida broma de la presentadora d'Espejo Público està directament relacionada amb l'últim aniversari del seu company.

El passat 13 de febrer, Gonzalo Miró va complir 44 anys, data que va celebrar amb tots els seus éssers estimats. I prova d'això és l'última publicació que va compartir a les seves xarxes socials.

Només un dia després del seu aniversari, el company de Susanna Griso va tornar al seu perfil d'Instagram amb una reveladora publicació. En ella, podem veure una foto seva d'allò més somrient, instantània que va ser presa a la festa que va organitzar per celebrar les seves 44 primaveres.

Sigui com sigui, no hi ha dubte que, malgrat haver bromejat amb la seva absència d'aquest dilluns, Gonzalo Miró està passant per un dels seus millors moments, laboralment parlant. I prova d'això és com acudeix de feliç i motivat dia rere dia al seu lloc de treball.