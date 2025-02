Sorpresa a 'Espejo Público' gràcies al que Gonzalo Miró ha fet amb un convidat

Gonzalo Miró ha sorprès una vegada més a tots els espectadors d'Espejo Público amb el que ha fet últimament amb un dels convidats d'aquest matí. El periodista no ha tingut cap problema a qüestionar en directe la polèmica decisió que ha pres aquest empresari.

Susanna Griso i el seu equip de col·laboradors han dedicat part de la seva emissió a analitzar una controvertida informació relacionada amb el món de la tauromàquia.

Tal com han assegurat, un empresari del nostre país ha organitzat una corrida de toros a la plaça de Sanlúcar de Barrameda. Jornada taurina en la qual, per a sorpresa de molts, els nens s'han convertit en els protagonistes principals.

Segons han apuntat, en aquesta plaça de toros s'estan oferint entrades gratuïtes per als menors de 12 anys. Una dada que, com era d'esperar, ha generat un gran enrenou al plató d'Espejo Público.

Tant és així que, encara que el convidat ha assegurat que els menors hi aniran lliurement, Gonzalo Miró no ha dubtat a qüestionar les seves paraules. "Sí, però no va sol, oi?", li ha retret el col·laborador d'Espejo Público.

Gonzalo Miró sorprèn després d'enfrontar-se en directe a un convidat d'Espejo Público

El pròxim diumenge 16 de febrer, a les 17:00 hores, se celebrarà a la plaça de toros de Sanlúcar de Barrameda un festival taurí en col·laboració amb l'Associació Mi Sobrino Manuel.

Segons va transcendir fa pocs dies, la recaptació anirà destinada a aquesta organització, "que promou la investigació de la mutació del gen RAC1 de la malaltia rara síndrome de Dandy-Walker".

Ara, Carmelo García, gestor d'aquesta plaça de toros, ha entrat en directe a Espejo Público per desvelar més detalls sobre aquest esdeveniment benèfic. No obstant això, la seva intervenció no ha estat com ell esperava.

Gonzalo Miró i la resta de col·laboradors no han trigat a recriminar-li al convidat la decisió que han pres de regalar l'entrada a tots els menors de 12 anys. I és que consideren que, amb aquesta iniciativa, estan incitant els pares a portar els seus fills a veure espectacles com aquest.

En un intent per justificar aquesta decisió, Carmelo ha assegurat que els nens hi acudeixen de forma lliure, cosa amb la qual el col·laborador de televisió no està gens d'acord.

Tant és així que Gonzalo Miró no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'assegurar-li que els menors no hi van "sols", sinó que els porten els seus pares. "Cadascú porta el nen on vol", li ha respost l'empresari.

Com era d'esperar, el comentari de Gonzalo ha estat molt aplaudit per diversos dels seus companys d'Espejo Público. "A veure, els nens no hi van lliurement, els porten els pares", ha assegurat un altre dels col·laboradors.