Sorpresa a Telecinco després de l'últim que ha succeït amb Sandra Barneda: 'Ve...'

Telecinco ha deixat sense paraules tota la seva audiència després de l'últim que ha succeït relacionat amb Sandra Barneda. Tal com han confirmat a través de les xarxes socials i de la resta dels seus canals de difusió, "la setmana que ve, doble temptació".

Arran de l'èxit que han aconseguit les primeres entregues del reality La Isla de las Tentaciones, Mediaset España ha decidit ampliar els dies de la seva emissió per a la següent setmana.

Tant és així que el pròxim dilluns, 27 de gener, Sandra Barneda ens presentarà a Tadeo i Sthefany, la parella que arriba per ocupar el lloc de Ana i Fran. A més, també serem testimonis de l'esperada foguera de confrontació d'Alba i Gerard.

No obstant això, el dimecres, 29 de gener, Telecinco duplica l'emissió de La Isla de las Tentaciones i tornarà amb un programa que no deixarà ningú indiferent. I és que, segons han avançat, un dels protagonistes ha sobrepassat tots els límits.

L'audiència de Telecinco es queda sense paraules després de conèixer l'última hora relacionada amb Sandra Barneda

Segons ha anunciat Telecinco aquest dijous, 23 de gener, enmig de l'última gala de GH Dúo i a les xarxes, La Isla de las Tentaciones duplica la seva emissió. O, almenys, durant la següent setmana.

El reality de Sandra Barneda no només comptarà amb la seva emissió habitual dels dilluns, sinó que també tornarà el dimecres amb la seva quarta entrega. Encara que això sí, serà una emissió reduïda, ja que "enllaçarà en prime time amb el quart programa de Next Level Chef".

D'aquesta manera, el programa presentat per Blanca Romero començarà a les 23:15 hores, 15 minuts més tard que la seva última emissió. Una decisió que respon a una clara estratègia per part de Telecinco.

Després que l'última entrega de Next Level Chef s'hagi vist eclipsada per El capità en Amèrica, la cadena ha decidit recórrer al seu reality estrella per intentar millorar aquests resultats.

El passat dimecres, 22 de gener, aquest format culinari tan sols va assolir un 6,3% de l'audiència, el que es tradueix en 397.000 espectadors. Una xifra que, encara que va augmentar lleugerament respecte a la resta d'entregues, no va ser suficient per fer-li la competència a Antena 3.

I és que, segons les dades publicades, el docureality de Joaquín Sánchez i la seva família va liderar la seva franja horària, anotant un 15,6%. És a dir, va aconseguir cridar l'atenció d'1.271.000 espectadors.

Per això, i encara que ha decidit mantenir Next Level Chef en el seu prime time, Telecinco ha optat per modificar el seu horari i confiar en el format presentat per Sandra Barneda.