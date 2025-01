Preocupació per Fran i Ana, de 'La Isla de las Tentaciones', després de perdre-ho tot

S'encenen totes les alarmes al voltant de Fran i Ana, dos dels concursants de La Isla de las Tentaciones 8, hores abans d'emetre's la seva inesperada sortida del reality. Després de perdre aquesta gran oportunitat, ha sortit a la llum en quin punt es troba realment la seva relació sentimental.

Aquest dilluns, 13 de gener, aquest conegut format va tornar a la graella de Telecinco amb la seva segona entrega. En ella, vam poder veure la gran bronca que es va produir entre Alba i Gerard o l'atac de gelosia de Montoya després de veure la seva parella en una actitud compromesa.

No obstant això, els dos grans protagonistes de la nit van ser Fran i Ana. I és que, només uns dies després de començar aquesta experiència, ell es va adonar que no se sentia temptat per cap soltera i que trobava a faltar la seva parella.

Per aquest motiu, ambdós es van reunir amb Sandra Barneda en una foguera de confrontació. Després d'una llarga conversa, els de Vigo van decidir abandonar junts La Isla de las Tentaciones 8.

No obstant això, durant el primer debat, emès un dia abans d'aquesta entrega, la preocupació per Fran i Ana va augmentar de manera considerable. I tot després de quedar al descobert l'última infidelitat duta a terme pel gallec.

Salten les alarmes al voltant de Fran i Ana després de la seva sortida de La Isla de las Tentaciones

Fran i Ana van iniciar la seva relació en un moment molt difícil per a ambdós. Després de la desaparició de les seves respectives parelles, ambdós van decidir apostar per l'amor que va sorgir entre ells.

No obstant això, i malgrat portar dos anys i mig junts, la seva relació ha estat marcada per diversos alts i baixos. Tant és així que, fins i tot, es van enfrontar a una breu separació, motiu pel qual la jove ha tingut dificultats per superar la gelosia.

A tal punt va arribar aquest problema que Ana va arribar a monitorar Fran amb un GPS. Arran d'aquesta delicada situació, ambdós van decidir acudir a La Isla de las Tentaciones 8 per intentar reforçar la seva confiança.

Però tan sols uns dies després de començar aquesta aventura, la parella va decidir abandonar el programa de la mà. No obstant això, el que menys s'esperava ella era que els seus malsons es farien realitat.

Aquest diumenge, 12 de gener, un dia després de conèixer el seu desenllaç dins de La Isla de las Tentaciones 8, es va emetre el primer debat de la temporada. Emissió en la qual les noies van ser les grans protagonistes de la nit.

Durant aquesta emissió, el plató va rebre Marina, una antiga concursant del format amb la qual Fran va ser infidel a Ana abans d'entrar al reality. Com era d'esperar, Sandra Barneda va aprofitar l'ocasió per conèixer més detalls sobre aquesta deslleialtat.

Aquella nit, Marina va voler compartir amb l'audiència de Telecinco la seva versió sobre el seu affaire amb Fran, una història molt diferent de la que el gallec li havia explicat a Ana.

Segons sembla, Fran li va dir a la seva parella que només s'havia fet un petó amb ella, però res més lluny de la realitat. Tal com va confessar Marina, van estar junts “un mes i mig”, temps en què van mantenir relacions íntimes amb assiduïtat.

Com era d'esperar, Ana no va poder evitar enfonsar-se en ple directe. Tant és així que, fins i tot, va deixar al descobert abans d'hora en quin punt es trobava la seva relació amb Fran: “Tia, que el tinc a casa ara, saps?”