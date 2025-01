Primeres paraules de Jordi Basté després de l'adeu més inesperat: 'Ens deixa...'

Un dels rostres més coneguts de la ràdio catalana i peça clau a El món a RAC1 s'acomiada del programa. Albert Sort, qui durant anys ha estat el fidel escuder de Jordi Basté, emprèn una nova aventura lluny dels micròfons que l'han acompanyat durant la seva carrera.

La seva marxa suposa el tancament d'un cicle per a l'espai radiofònic líder a Catalunya, així com un gran canvi personal per al periodista. No obstant això, tal com ha transcendit, la seva marxa de l'emissora del Grup Godó té un motiu de pes.

Jordi Basté ha emocionat amb les seves paraules

Aquest divendres, Jordi Basté ha dedicat unes sentides paraules de comiat al seu company, deixant clar el profund impacte que Sort ha tingut en l'equip de l'espai. "Tanquem una etapa que ha estat molt més que una col·laboració professional", ha començat Basté.

"Albert no només ha estat un gran periodista i un pilar essencial del programa". Basté també ha destacat el caràcter del seu company el qual "ha marcat a tots aquells que hem tingut la sort de treballar amb ell".

"La seva força radicava en la discreció, el silenci i una fidelitat indiscutible a la feina i a les persones. La persona que podríem definir com 'qui abraça pitjor d'Europa' ens deixa un buit difícil d'omplir", ha expressat Basté visiblement commogut.

Albert Sort se'n va lluny de Catalunya amb la seva parella, periodista de TV3

La decisió d'Albert Sort de deixar el format respon a un canvi vital significatiu. El periodista es traslladarà a Moscou on l'espera una nova etapa personal al costat de la seva parella, Cristina Solias, periodista de TV3.

Recentment, Solias va assumir el càrrec de corresponsal a la capital russa. Un fet que ha portat Sort a prendre la decisió d'acompanyar-la en aquesta nova aventura.

Amb el seu característic estil i el seu paper indispensable a RAC1, Albert Sort deixa un llegat difícil d'igualar a El món a RAC1. La seva partida no només suposa la pèrdua d'un professional de referència, sinó també l'absència d'una figura estimada pels seus companys i oients.

Encara que la distància marcarà aquesta nova etapa, tant Jordi Basté com els seguidors del programa es queden amb el record inesborrable de la seva contribució. Ara Sort inicia un emocionant capítol en la seva vida personal en un destí tan emblemàtic com Moscou.