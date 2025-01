Joaquín Sánchez i Susana Saborido fan el pas definitiu: 'Em vaig cansar de plorar'

A través de la seva última entrevista, Joaquín Sánchez ha deixat al descobert el definitiu pas que ha fet juntament amb la seva dona, Susana Saborido. Tal com ha assegurat l'exfutbolista, durant la gravació del seu nou programa, es van tornar a casar 20 anys després: "Em vaig cansar de plorar".

El passat 15 de gener, l'exjugador de futbol va tornar a la petita pantalla amb l'estrena de El Capitán en América, el nou programa d'Antena 3. Un projecte audiovisual que ha tingut l'oportunitat de gravar juntament amb la seva esposa i les seves dues filles.

Durant els episodis que componen aquest format, es documentarà l'últim viatge que han fet Joaquín Sánchez i Susana Saborido pels Estats Units. En ell, han tingut l'oportunitat de conviure amb una família d'indis navahos i, fins i tot, de celebrar un casament a Las Vegas.

Una informació que l'esportista i la seva dona no han tingut cap problema a desvelar durant la seva última entrevista per a Pronto. Tal com han confirmat, un dels moments més emotius d'aquesta experiència va ser, precisament, el seu nou pas per l'altar 20 anys després de donar-se el 'sí, vull'.

"Sí, va ser a Las Vegas i em vaig afartar de plorar. Quan veus entrar la teva dona tan maca, vestida de blanc, i tu estàs allà amb Elvis Presley tocant-te la guitarra... Va ser meravellós", ha assegurat Joaquín Sánchez.

Joaquín Sánchez i Susana Saborido fan el pas definitiu i desvelen què va succeir a Las Vegas

No hi ha cap dubte que, per a Joaquín Sánchez, el seu segon casament amb Susana Saborido va ser molt especial. Tant és així que en aquell moment no va poder contenir les llàgrimes: "Em vaig afartar de plorar".

Tanmateix, la dona de l'exfutbolista ha confessat que, al principi, era una experiència que no li "cridava" del tot l'atenció. "Crec que seria com de broma, però va ser tan bonic que vam acabar plorant els quatre", ha afegit a continuació.

D'altra banda, Joaquín Sánchez no ha tingut cap problema a desvelar la sensació que va sentir al poder passejar-se pels llocs sense ser reconegut. "Fins i tot em vaig banyar en pilotes al canó del Colorado! Mai havia fet una cosa així", ha assegurat amb el seu característic toc d'humor.

A més, el marit de Susana Saborido també ha desvelat totes les coses que ha descobert de la seva dona i les seves filles durant aquest apassionant viatge pels Estats Units:

"En estar tantes hores junts, hi ha hagut moments màgics. Jo he guanyat molt amb les meves filles, perquè elles s'han obert molt més a mi. Quan no tens temps, perds aquesta confiança i ara em pregunten i em poden explicar qualsevol cosa, igual que li ho expliquen a la seva mare".