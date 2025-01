Joaquín Sánchez dona l'última hora de la relació amb Susana Saborido: 'Espero que…'

A través del seu nou i recentment estrenat programa, Joaquín Sánchez ha revelat una última hora relacionada amb el seu matrimoni amb Susana Saborido. Sense pèls a la llengua, l'exfutbolista ha compartit quin és el seu major desig: “Espero que ens acostem més en molts temes”.

Després de l'èxit que va aconseguir amb formats com Joaquín El Novato, Emparejados i La Penúltima y me voy, l'esportista ha tornat a Antena 3 amb la seva nova aventura televisiva.

Aquest dimecres, 15 de gener, s'ha estrenat El Capitán en América, projecte audiovisual que Joaquín Sánchez ha tingut l'oportunitat de gravar juntament amb Susana Saborido i les seves dues filles.

A través de diversos episodis, es documentarà l'últim viatge als Estats Units d'aquesta mediàtica família. No obstant això, lluny de centrar-se en l'entreteniment o en el seu costat més humorístic, en aquesta ocasió, l'exfutbolista ha fet un pas més enllà.

Tal com hem pogut veure, Joaquín Sánchez no ha tingut cap problema a endinsar-se de ple en la seva esfera més personal. Tant és així que l'exfutbolista ha parlat sense embuts del seu matrimoni amb Susana Saborido:

“Ara mateix, el que més feliç em fa és poder estar amb les meves filles i la meva dona”. “Espero que ens acostem més en molts temes que, potser, per circumstàncies no podem o no sorgeix”, ha afegit, fent referència al que espera de la seva nova aventura.

Joaquín Sánchez revela una última hora relacionada amb la seva dona, Susana Saborido

No hi ha cap dubte que, més que un viatge de plaer, per a Joaquín Sánchez aquesta nova experiència té una clara finalitat: enfortir els llaços familiars i fomentar una major connexió entre ells.

De fet, el marit de Susana Saborido ha deixat clar que l'únic que espera d'aquesta aventura és “que ens acostem més en molts temes” en els quals no coincideixen.

No obstant això, i malgrat el seu gran entusiasme, Joaquín Sánchez ha deixat al descobert quin serà el seu major desafiament: “El futbol forma part de mi. Crec que no seré capaç de deixar-lo”. Tant és així que, precisament, aquest ha estat el motiu del seu primer desacord.

Malgrat les seves profundes paraules i de mostrar-se molt units al principi, les primeres tensions han aparegut després de conèixer-se les intencions de l'exfutbolista. I és que, segons hem pogut veure, el marit de Susana Saborido volia visitar una penya del Betis que es trobava en el seu nou destí.

“Però tu no havies dit que no anàvem a enfocar en el futbol?”, li han retret a Joaquín Sánchez, la seva dona i les seves filles. “Els vaig prometre que no hi hauria res de futbol, però va ser complicat”, ha assegurat l'esportista, fent gala del seu conegut sentit de l'humor.