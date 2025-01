Blanca Romero li deixa les coses molt clares a Martín Berasategui: ‘Guapo i jove’

Durant la primera emissió del seu programa, Next Level Chef, Blanca Romero li ha deixat les coses molt clares a Martín Berasategui. La presentadora no ha tingut cap problema a l'hora de demanar-li a aquest famós xef que li busqui un nuvi a la seva filla, Lucía Rivera: “Un que sigui guapo i jove”.

El passat 8 de gener, les cuines d'aquest famós concurs van obrir les portes per rebre els 21 candidats de la seva primera edició. I per a l'ocasió, van comptar amb un padrí d'altura.

Tal com vam poder veure, Martín Berasategui no s'ho va pensar dues vegades a l'hora d'acudir als estudis de Next Level Chef per apadrinar la seva primera emissió. Durant el programa, va tenir l'oportunitat de compartir experiències amb tots els concursants.

Però a més, també va protagonitzar un dels moments més recordats de la nit juntament amb Blanca Romero. I és que la presentadora no s'ho va pensar dues vegades i va fer-li una curiosa petició al xef: que l'ajudés a trobar un gendre.

En un moment del programa, Alba, una de les concursants, va assegurar que el seu desig era tenir almenys set fills. Un comentari que, com era d'esperar, va cridar profundament l'atenció de Martín Berasategui.

Així doncs, el cuiner no va tenir cap problema a compartir amb ella un detall de la seva vida més personal: “Jo en tinc una. La meva filla és la que porta la comunicació i direcció comercial de l'empresa”.

A més, Martín Berasategui va assegurar que “el director de tot el que passa al meu restaurant, alumne de la meva dona Oneka, i el ‘Papa’ que diu la missa allà és el meu gendre”. Una història que no va passar desapercebuda per a Blanca Romero, tant és així que no va trigar a demanar-li que li busqués un gendre per a ella.

Blanca Romero li fa una clara petició a Martín Berasategui: “Igual et demano que em busquis un gendre per a mi”

Després de quedar fascinada amb la història que acabava de contar Martín Berasategui, Blanca Romero no s'ho va pensar dues vegades. I és en aquest moment quan la presentadora va voler fer-li una important petició molt personal.

El primer que va voler saber la presentadora de Next Level Chef era qui s'havia encarregat de buscar-li el nuvi a la seva filla, si ell o la seva dona. A continuació, i sense un àpex de vergonya, l'actriu li va demanar un favor personal.

“Igual et demano que em busquis un gendre per a mi. Perquè per a mi el menjar és important. Al teu restaurant deus conèixer-ne un que sigui guapo i jove”, li va assegurar Blanca Romero.

Com era d'esperar, Martín Berasategui no va poder contenir el riure davant la petició que li acabava de fer la presentadora. “Sobretot guapo”, va bromejar a continuació. “Si es pot triar, millor guapo”, va afegir l'Alba.