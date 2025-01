Anunci oficial de Fran Rivera en ple embaràs de Lourdes Montes: 'El nostre...'

Fran Rivera ha fet un anunci oficial en ple embaràs de Lourdes Montes: s'ha llançat al món de la música. "El nostre primer tema gravat", ha escrit el germà de Cayetano amb un vídeo de la seva primera cançó. D'aquesta manera, Fran confirma la seva incursió en la indústria musical juntament amb el seu grup Una y nos vamos.

Des que va deixar els toros, la música s'ha convertit en el nou entreteniment del marit de Lourdes. Encara que ha fet algunes actuacions en directe, no ha estat fins ara quan ha gravat el seu primer single. Porta per nom Amor Narcòtic i és una rumba amb molt de ritme amb la qual pretenen fer ballar a tothom.

Fran Rivera anuncia alguna cosa important en ple embaràs de Lourdes Montes

Fran Rivera i Lourdes Montes estan passant per un dels seus millors moments. El passat estiu, van anunciar la feliç notícia que seran pares de nou i estan entusiasmats. Als seus 41 anys acabats de complir, Montes ampliarà la família la pròxima primavera.

En ple embaràs, Fran ha anunciat alguna cosa en el seu perfil d'Instagram: s'ha llançat oficialment al món de la música. "El nostre primer tema gravat", ha celebrat molt feliç i orgullós de la cançó que interpreta amb el seu grup Una y nos vamos.

Des de fa anys, el germà de Cayetano pertany a un conjunt musical amb el qual ha fet els seus primers passos sobre l'escenari. Sense anar més lluny, el 2022 va actuar a la gala solidària de la Fundació Starlite, a Marbella juntament amb altres intèrprets. També se l'ha pogut veure a Canal Sur, concretament a El show de Bertín, on es va mostrar molt còmode.

Ara confirma definitivament el seu ascens musical amb la gravació de la seva primera cançó titulada Amor Narcòtic. Es tracta d'una rumba amb molt de ritme i un estil propi que promet fer ballar a tothom.

Fran no ha pogut ocultar la seva alegria davant aquest pas que demostra com de desenvolupat està el seu talent musical. Una bona nova que se suma a l'arribada del seu tercer fill juntament amb Lourdes a qui va dedicar una declaració d'amor pel seu 41 aniversari.

Els fans de Fran Rivera reaccionen a la seva última hora

La publicació de l'anunci de Fran no ha trigat a provocar nombroses reaccions entre els seus seguidors. La sorpresa ha estat màxima i la majoria coincideix a lloar l'atreviment d'aquesta nova aventura professional del marit de Lourdes.

"Quin bon rotllo!", "Soneu genial", "Gran Fran", han estat algunes de les reaccions a aquest primer tema gravat per l'extorero. Sens dubte, l'opinió general és molt positiva i sembla que aquest nou projecte de Fran ha estat ben rebut.

A la pàgina oficial del grup ja estan obertes les propostes per a pròxims bolos i esperen poder omplir aviat molts escenaris. En el cas de Fran, atès que Lourdes donarà a llum a la primavera, pot ser que la seva presència no estigui del tot assegurada.

Sigui com sigui, encara li queden al davant diversos mesos en què poder gaudir de la seva passió per la música. Pel que fa a l'embaràs de Montes, la dissenyadora va reconèixer que sent que és molt diferent del dels dos anteriors.

Lourdes reconeix estar "infinitament més cansada", ja que ha de compaginar el seu embaràs amb la cura de Carmen i Curro. A més, per a ella, estar embarassada suposa un impediment a l'hora de realitzar tots els plans que té per davant. "Aquesta etapa me la saltaria", va reflexionar en una entrevista amb la seva germana.

A Fran i Lourdes els queda poc per conèixer el seu tercer fill, el nom del qual encara no està decidit. Sigui Marcos o Nicolau, el cert és que el petit arribarà al món amb una bona banda sonora a càrrec del seu pare.