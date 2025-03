Ningú esperava la portada que Ana Obregón ha protagonitzat amb la seva neta, Anita Sandra

Ana Obregón compleix 70 anys centrada en la cura de la seva neta, Anita Sandra, i protagonitzant una portada inesperada. En ella es veu com Ana sosté en braços la petita mentre ultima els detalls de la seva festa d'aniversari. El pròxim 18 de març, l'actriu bufarà les espelmes, mentre que el 20 de març li tocarà el torn a Anita.

L'ex d'Alessandro Lequio s'ha mostrat entusiasmada perquè arribi el gran dia i ho té tot gairebé llest per a la celebració. Mentre arriba el dia, ambdues han estat vistes passejant de la mà per un centre comercial i gaudint d'un temps juntes.

Ana Obregón protagonitza una última hora amb Anita Sandra

Ana Obregón ha tornat a la portada d'una coneguda revista en companyia d'Anita Sandra. En aquesta ocasió, no és un posat, sinó més aviat una imatge captada d'elles dues juntes mentre gaudeixen d'un passeig familiar. L'actriu està pròxima a complir 70 anys i demostra mantenir una forma física envejable.

Prova d'això és la imatge que publica la revista Semana en portada, on es pot veure a Ana sostenint en braços a Anita. La petita complirà el 20 de març dos anys i s'ha convertit en la màxima prioritat de la presentadora. A l'interior del reportatge, a més, es veu com l'ex de Lequio gaudeix d'un passeig al costat d'Anita per un centre comercial.

Ambdues van aprofitar el temps juntes i Ana es va desfer en atencions amb la seva neta. L'actriu mostra el mateix afecte per Anita en el seu perfil que quan creu que ningú les veu, demostrant l'autenticitat dels seus sentiments. Durant el passeig, la nena camina amb habilitat, mentre és seguida molt de prop per Ana.

Sens dubte, una gran vitalitat per part de la presentadora capaç d'aguantar el ritme de la seva neta sense problemes. El pròxim 18 de març, Ana complirà 70 anys i ho fa en una de les seves millors etapes. L'arribada d'Anita Sandra li ha retornat les ganes de viure després de la trista pèrdua del seu fill, Álex Lequio.

El seu record encara segueix molt present i la televisiva es nega a desprendre's d'ell. De fet, insisteix que Anita el reconegui com el seu pare malgrat la seva absència.

Ana Obregón i Anita Sandra preparen les seves festes d'aniversari

S'aveïnen dies molt feliços en la vida d'Ana Obregón. En tan sols una setmana, bufarà les espelmes i, dos dies després, li tocarà el torn a Anita Sandra. La nena va arribar fa dos anys a la vida de la presentadora retornant-li el somriure i donant-li un nou objectiu en la vida: cuidar-la.

A partir d'aquest moment, Ana va experimentar una metamorfosi que es va fer visible en tot el que l'envoltava. Va deixar de banda els tons foscos i va obrir les portes al color i a la llum. Aquesta llum que li va il·luminar el camí després de les pèrdues tan dures que va viure en qüestió de poc temps.

Un any després de la mort d'Álex, l'actriu va perdre la seva mare, un dels seus grans pilars, i va haver d'enfrontar un altre desafiament. A aquest, se li sumaria també el del seu pare, mort el 2022. Anita Sandra va arribar per alleujar aquest immens sofriment fent que tornés a trobar el sentit de la seva vida.

Ara, la petita complirà dos anys i Ana pensa celebrar-ho per tot el que val. Està desitjant que arribi el gran dia i ja ho té tot gairebé llest. Abans que Anita bufi les espelmes, ho farà Ana, marcant un nou any i l'inici d'una dècada que planeja viure al màxim.