Alice Campello se la juga i dona una gran notícia sobre Álvaro Morata: 'Ha estat…'

Mes i mig després de confirmar la seva reconciliació a través de les xarxes socials, Alice Campello ha concedit una nova i reveladora entrevista. Xerrada en la qual ha deixat al descobert una notícia relacionada amb Álvaro Morata: “Ha estat una feina que hem fet en família”.

Amb motiu del seu 30è aniversari, aquesta coneguda empresària italiana s'ha obert com mai amb la revista ¡Hola!. Tant és així que, durant la seva conversa, la creadora de continguts ha parlat sobre diversos temes relacionats amb la seva vida privada.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció han estat les declaracions que Alice Campello ha fet sobre un dels somnis de la seva família: la seva nova casa de Madrid. Un projecte que va iniciar juntament amb Álvaro Morata molt abans de la seva sonada separació:

“La vam comprar quan jo encara no tenia ni els meus primers fills. Ha estat un procés llarg i complicat, perquè també nosaltres vivíem en diferents parts del món i seguir els treballs era gairebé impossible”.

Però ara, i després de “molts anys treballant-hi”, tant Alice Campello com la seva família podran instal·lar-s'hi en un futur. Un immoble del qual, segons ha assegurat la dona d'Álvaro Morata, es van enamorar a primera vista.

“Quan la vam comprar, era completament diferent, però em van enamorar els espais i com estava distribuïda. Després la vaig reformar completament per dins i l'he fet al meu gust, he triat tots els materials[…]És la casa dels meus somnis”, ha assegurat l'empresària.

En aquest moment, el periodista de la citada revista li ha preguntat a Alice Campello què li van dir els seus fills en veure la casa. “Els nens estaven supercontents perquè també els he involucrat en el procés de reformar la casa”, ha respost la italiana.

Alice Campello parla sobre el seu nou projecte juntament amb Álvaro Morata

Tal com ha assegurat Alice Campello, aquest projecte “ha estat una feina que hem fet en família”. Tant és així que, fins i tot, han involucrat els seus fills en la decoració de la seva nova casa:

“Nosaltres vivíem de lloguer a la casa de davant i veníem gairebé cada dia a veure els avenços. Han triat ells els materials de les seves habitacions, tots els peluixos i decoració… Cadascú ha triat una mica el que volia”.

A conseqüència de la carrera professional d'Álvaro Morata, la seva família s'ha vist obligada a canviar de domicili de forma regular. Motiu pel qual Alice Campello encara no ha pogut gaudir de la seva casa de Madrid tant com li hauria agradat.

“Realment, m'agradaria viure-la una mica més, perquè hem estat molt poc temps en ella. Aprofito cada moment que tinc lliure per venir aquí a gaudir-la, però, òbviament, falta viure-la encara”, ha assegurat l'empresària.

No obstant això, en un futur, la intenció d'Álvaro Morata i Alice Campello és instal·lar-s'hi definitivament. Però fins que aquest moment arribi, la influencer ha revelat algunes de les estances del seu nou habitatge:

“Álvaro té a baix un simulador de golf, que és una cosa que li encanta. També tenim un celler per gaudir amb els nostres amics…”, ha confirmat la italiana.