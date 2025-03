Sorpresa amb les paraules de José María Almoguera sobre Terelu Campos: 'És una...'

José María Almoguera va debutar ahir dilluns com a nou col·laborador de TardeAR i ho va fer parlant sobre Terelu Campos, qui es troba participant a Supervivientes. Tots els focus estan posats en ella, donada la seva destacada participació en el reality. De fet, les paraules de José María sobre el concurs de la seva tia van sorprendre tota l'audiència, que esperava la seva opinió al respecte.

Almoguera va expressar que Terelu és "una guanyadora" i va destacar l'orgullós que està de com s'està desenvolupant a Hondures. No obstant això, fa uns dies, la seva opinió sobre la participació de la mare d'Alejandra Rubio en el concurs era diferent. En aquell moment, el col·laborador va comentar: "No dubto que ho faci bé, però, ho veig dur per a ella", reconeixent les dificultats de la seva tia.

José María Almoguera sorprèn parlant de Terelu Campos

José María Almoguera fa un pas definitiu cap a la fama i ahir, es va presentar com a col·laborador de TardeAR, seguint la tradició mediàtica de la seva família. Com era d'esperar, la primera pregunta que li van fer va ser sobre la participació de Terelu Campos a Supervivientes. José María va respondre amb entusiasme, sorprenent l'audiència per les seves paraules en suport a la seva tia.

El fill de Carmen Borrego va afirmar que Terelu és "una guanyadora" i va mostrar admiració per la forma en què s'està desenvolupant en el reality. Amb orgull, va destacar l'esforç i la valentia de la seva tia al parlar obertament sobre la seva malaltia. Va comentar que a la família, el càncer de la seva tia és "tabú", cosa que va incrementar la seva sorpresa en veure-la parlar-ne en directe.

No obstant això, un cop superada la sorpresa inicial, va aplaudir el discurs de la mare d'Alejandra Rubio. José María ha experimentat una notable transformació en la seva actitud cap a Terelu. Si bé abans expressava dubtes sobre la capacitat de la seva tia per resistir les dures proves del concurs, avui en dia la considera "una guanyadora".

Al començament de la participació de Terelu a Supervivientes, Almoguera no tenia clar si ella seria capaç de suportar el desafiament físic i emocional. "Ho veig dur per a ella", va comentar en el seu moment, afegint que, encara que confiava que ho faria bé, tenia reserves sobre la seva resistència. No obstant això, avui en dia la seva perspectiva ha canviat i considera que la seva tia té totes les qualitats necessàries per triomfar en el reality.

José María Almoguera canvia d'opinió amb Terelu Campos

Resulta evident que el col·laborador ha experimentat un gir en la seva percepció sobre la participació de Terelu. Al principi, semblava qüestionar la seva resistència, però ara està disposat a donar-li suport incondicionalment. Cal preguntar-se si aquest canvi de postura té alguna cosa a veure amb la influència de la seva cosina Alejandra Rubio.

Els cosins han començat a treballar junts a televisió, i és possible que José María hagi decidit recolzar la seva tia per evitar tensions dins de la família. Durant el seu debut a TardeAR, va elogiar la professionalitat d'Alejandra davant les càmeres, reconeixent la seva experiència i que espera arribar al seu nivell.

Sembla que l'ambient a la família Campos ha millorat, cosa que podria augurar la fi de les disputes internes. La participació de Terelu a Supervivientes ha aconseguit unir el clan, i tots s'han donat suport mútuament per portar-la el més alt possible. Si bé Carmen no ho va aconseguir quan va participar en el reality l'any passat, la seva germana sí que ha aconseguit ajuntar la família.

Es tracta d'una demostració més del pes que té Terelu en la seva família després de la trista mort de María Teresa Campos. La major de les Campos s'ha erigit com el cap de família i l'única capaç d'aconseguir l'harmonia familiar.