Missatge urgent de Terelu Campos sobre 'Supervivientes 2025': 'La meva mare...'

Poques hores abans queSupervivientes 2025 doni el tret de sortida, Terelu Campos ha reaparegut davant dels mitjans de comunicació amb un missatge urgent. "La meva mare em diria que si soc una esbojarrada", ha assegurat la concursant sense pèls a la llengua.

Va ser durant el passat cap de setmana quan aquest reality de supervivència va confirmar de manera oficial la participació de la mare d'Alejandra Rubio en la seva nova edició.

Tanmateix, també van deixar molt clar que Terelu Campos no anava a formar part del repartiment de Supervivientes 2025. Tot i això, anava a viure l'experiència a Hondures com una més d'ells. A més, i malgrat que la seva estada té data de caducitat, ha estat enviada per complir amb una missió especial.

Diumenge passat, els concursants d'aquest any van ser vistos a l'aeroport de Madrid-Barajas per viatjar fins als Cayos Cochinos. No obstant això, no ha estat fins ara quan la col·laboradora de ¡De Viernes! ha agafat un avió per reunir-se amb els seus companys.

Aquest dimecres, 5 de març, Terelu Campos ha reaparegut davant les càmeres d'Europa Press. Moment que, com era d'esperar, els reporters han aprofitat per preguntar-li com se sent a menys de 48 hores de l'estrena de Supervivientes 2025.

"Vaig com bonament puc, amb por i amb resignació", ha assegurat en un primer moment la col·laboradora de televisió. A més, ha trencat el seu silenci per fer una important revelació sobre la seva participació en el reality: "La meva mare em diria que si soc una esbojarrada".

Terelu Campos emet un missatge sobre Supervivientes 2025

Visiblement emocionada, Terelu Campos ha evitat per tots els mitjans parlar de la seva mare, María Teresa Campos. Tanmateix, no ha tingut cap problema a assegurar que estaria molt orgullosa d'ella en aquests moments:

"La meva mare em diria que si soc una esbojarrada, que també és una bona idea. Però no parlaré de la meva mare, de debò. Em disculparàs, però no diré res".

D'altra banda, Terelu Campos ha assegurat que el que més por li fa d'aquesta experiència són "els bitxos". A més, ha deixat clar que un dels seus punts forts és el control de la gana: "Encara que no us ho cregueu, jo menjo poquet. Menjo bastant poquet".

Tanmateix, i en un intent per mantenir la intriga fins al final, s'ha negat rotundament a respondre a dues de els grans dubtes del seu pas per Supervivientes 2025. Entre elles, el seu esperat salt de l'helicòpter i la missió que li ha encarregat l'organització.

"La gran pregunta. Demà dijous a les 10 de la nit comença Supervivientes a Telecinco. Ja ho veureu, carinyo, sabeu que no puc dir res", ha respost als reporters.