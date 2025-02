Sorpresa a 'GH Dúo' després del que ha passat entre Manuel Cortés i Marieta: 'No puc’

Els seguidors de GH Dúo s'han quedat sense paraules després de l'últim que ha succeït entre Manuel Cortés i Marieta. El jove ha trencat una de les normes i ha deixat la seva companya en shock en compartir amb ella una dada sobre Suso: “No puc donar informació de l'exterior”.

Aquest dimarts, 4 de febrer, Ion Aramendi ha anunciat que oficialment la repesca de l'edició donava el tret de sortida. Els concursants que ja havien estat expulsats tindran una única oportunitat per tornar a convertir-se en participants de ple dret.

Tant és així que, tot i que hi ha hagut algun contratemps amb Vanessa Bouza, Manuel Cortés i Álex Ghita han tornat a la casa de Guadalix de la Sierra. Lloc en el qual romandran fins a conèixer qui dels dos seguirà vivint aquesta experiència, decisió que recau sobre l'audiència.

No obstant això, al fill de Raquel Bollo només li han faltat unes hores per revolucionar els seus antics companys, especialment, a Marieta. I és que, sense pensar-s'ho dues vegades, li ha fet un comentari amb el qual ha deixat entreveure com es troba la seva relació amb Suso.

Una conversa que, encara que no ha estat molt extensa, ha generat una gran incertesa en la participant. Motiu pel qual Manuel Cortés s'ha vist obligat a tancar el tema d'arrel: “No puc donar informació de l'exterior”.

Manuel Cortés sorprèn l'audiència de GH Dúo amb l'últim que li ha explicat a Marieta

Amb la seva tornada a la casa de GH Dúo, tant Manuel Cortés com Álex Ghita saben que han de complir amb una sèrie de normes. Entre elles, no compartir informació de l'exterior amb la resta de concursants del reality.

No obstant això, a l'artista li ha resultat gairebé impossible no compartir amb Marieta una petita dada sobre la seva relació sentimental amb Suso Álvarez. I és que, després de veure la seva companya des del principi molt preocupada per aquest tema, el jove ha intentat tranquil·litzar-la.

Tant és així que, sense pensar dues vegades en les conseqüències que podrien tenir les seves paraules, Manuel Cortés li ha assegurat amb fermesa a la seva companya que “Suso t'estima”.

D'aquesta manera, el fill de Raquel Bollo li ha confirmat que, encara que porten un mes distanciats, la seva parella l'està esperant i continua donant-li suport. Unes paraules que, lluny de reconfortar Marieta, l'han deixat una mica desconcertada.

“Però de veritat t'ha dit que m'estima?”, li ha preguntat immediatament l'exparticipant de La Isla de las Tentaciones. “No puc donar informació de l'exterior”, li ha respost Manuel Cortés, totalment conscient que no pot sobrepassar certes línies vermelles imposades per l'organització de GH Dúo.

No obstant això, i en un intent per tornar-li la tranquil·litat a Marieta, el candidat a la repesca sí que li ha confirmat que Suso Álvarez “et vol veure al 100%”.