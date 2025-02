Es destapa el secret d'Anabel Pantoja i David Rodríguez: tot està confirmat

Anabel Pantoja i David Rodríguez viuen unes setmanes de màxima tensió. La parella es troba en el punt de mira després de conèixer-se que són investigats al Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Ara s'ha destapat el secret millor guardat d'Anabel Pantoja i David Rodríguez: tenen una porta a casa seva per escapolir-se de la premsa.

Tot va començar quan la seva filla va ingressar a l'hospital en estat greu. Encara que la menor ja ha estat donada d'alta, el jutjat ha obert una investigació.

Es sospita que les lesions que presentava la nena podrien haver estat provocades. Això ha generat un gran enrenou mediàtic i un assetjament constant de la premsa a la vivenda de la parella.

Anabel Pantoja i David Rodríguez intenten viure una vida normal

Malgrat la pressió, Anabel i David han optat pel silenci. Segueixen vivint a casa seva, tractant d'evitar a tota costa els mitjans de comunicació.

El que més ha cridat l'atenció és com aconsegueixen moure's sense ser detectats. Amb periodistes apostats dia i nit a la seva porta, resulta un misteri com aconsegueixen sortir, fer compres o rebre visites sense ser vistos.

Ara, tot ha sortit a la llum. La reportera Arabella Otero, del programa TardeAR, ha destapat el secret millor guardat de la parella. La seva revelació ha deixat a tothom atònit.

“Acabem de descobrir el misteri de per què ens estàvem perdent la sortida d'Anabel quan ella havia gravat un vídeo al capvespre. O per què hem vist a David tornar del gimnàs, però no hem vist la sortida”, va explicar la periodista en ple directe.

Es confirma el secret millor guardat d'Anabel Pantoja i David Rodríguez

L'enigma va quedar resolt quan Arabella va presenciar quelcom inesperat. “Ara, quan jo estava previnguda per entrar en directe, he vist passar el cotxe de David, però fa cinc minuts l'havia vist a la terrassa”, va relatar la jove periodista.

El detall clau estava a la mateixa vivenda, segons la reportera, la casa d'Anabel i David té un altre accés ocult. No és el garatge, sinó una entrada secreta que els ha permès evadir els mitjans sense ser detectats. Aquest descobriment explica com han aconseguit despistar els periodistes durant setmanes.

La notícia ha causat un gran impacte als mitjans. Ningú sospitava que la parella comptés amb una via d'escapament tan efectiva. Ara, amb el secret al descobert, tot apunta que els reporters intentaran vigilar cada possible sortida de la vivenda.

Mentrestant, la investigació judicial segueix el seu curs. Anabel Pantoja i David romanen en silenci, sense fer declaracions. L'expectació al voltant del seu cas segueix creixent, i la revelació d'aquest accés secret no ha fet més que avivar l'interès mediàtic.