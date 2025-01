Gir de 180º a 'GH Dúo' després de confirmar-se el nou problema mèdic de Manuel Cortés

No ha passat ni un mes des que l'emblemàtica casa de Guadalix de la Sierra va obrir novament les seves portes amb motiu de l'esperada estrena de GH Dúo. No obstant això, una situació inesperada ha generat un gir en el desenvolupament del concurs. Aquest dilluns, l'equip del programa s'ha vist obligat a evacuar quatre dels seus concursants, entre ells Manuel Cortés, a causa d'una dolència.

Tal com ha pogut confirmar en exclusiva la revista SEMANA, l'evacuació va tenir lloc a primera hora, concretament a les 10:00 del matí. Els participants afectats, a més de Manuel Cortés, han estat Dani, María ‘la jerezana’ i Óscar.

Tots ells van ser traslladats immediatament a la Clínica del Rosario, en ple centre de Madrid, per rebre atenció mèdica urgent. Encara que van entrar al centre pel seu propi peu, els quatre reflectien cert cansament i malestar en els seus rostres, deixant entreveure la incomoditat que havien patit hores abans a la casa.

Giro de 180º en GH Dúo després de confirmar-se el problema mèdic de Manuel Cortés

La decisió presa per l'equip de producció ha estat qualificada com a “extrema però necessària”. En circumstàncies normals, els concursants de GH Dúo no poden abandonar la casa de Guadalix, excepte en situacions específiques dictades per l'organització.

No obstant això, davant els símptomes presentats pels afectats, es va prioritzar la seva salut per sobre de les estrictes normes del concurs. Segons fonts properes al programa, els símptomes que van portar a aquesta evacuació eren d'origen viral i, encara que no revestien gravetat, es va decidir actuar amb cautela per evitar possibles complicacions.

Als voltants de la clínica, la presència dels concursants juntament amb membres de l'equip del reality no va passar desapercebuda. Alguns seguidors del programa, en reconèixer els participants, no van poder evitar mostrar el seu astorament i preocupació pel que havia passat.

Afortunadament, després de ser valorats pels professionals mèdics, es va confirmar que cap d'ells es trobava en un estat preocupant. Poc després, van poder tornar a la casa de Guadalix amb total normalitat.

Manuel Cortés ja és de tornada a GH Dúo

De moment, les xarxes socials oficials de Gran Hermano han guardat silenci sobre els detalls d'aquesta inesperada situació. Ni en el perfil de Twitter ni en el d'Instagram del programa s'ha emès un comunicat oficial que aclareixi el que ha passat. No obstant això, s'espera que el tema sigui abordat en la pròxima gala del dimarts, 28 de gener.

Per tranquil·litat dels seguidors, fonts properes al programa han assegurat que es va tractar d'un ensurt passatger. Els quatre participants afectats estan ja plenament recuperats i reprenent les seves rutines dins de la casa. Manuel Cortés, un dels noms més destacats d'aquesta edició, s'ha mostrat tranquil després del seu retorn, deixant clar que aquest incident no afectarà la seva participació en el concurs.

Queda per veure si l'organització aprofitarà aquest moment per fer un balanç públic i, de pas, oferir algun missatge de tranquil·litat als fans. Per ara, el cert és que Manuel Cortés i els seus companys han superat aquest episodi sense majors conseqüències, llestos per seguir donant el millor de si mateixos a GH Dúo.