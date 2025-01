Primeres paraules de Suso Álvarez pel que ha passat amb Marieta a 'GH Dúo': 'Estic...'

Suso Álvarez ha pronunciat les seves primeres paraules tres veure Marieta enfonsant-se GH Dúo: “Gràcies per estar a la meva vida”, ha dit el col·laborador. Tres setmanes porta l'alacantina separada de Suso i aquesta distància està complicant la seva estada a Guadalix. “Estic malament, el trobo a faltar”, afirmava la concursant sense poder contenir les llàgrimes.

De nou, la nòvia de Suso ha protagonitzat un dels moments més emotius de Gran Hermano. Marieta no pot evitar recordar el seu noi, qui assisteix des de fora amb impotència a l'estat en què es troba la seva parella. Per a Suso tampoc resulta fàcil estar separat de Marieta, però malgrat tot se sent molt orgullós d'ella.

Suso Álvarez reacciona a l'últim de Marieta a GH Dúo

Marieta ha tornat a patir una altra crisi nostàlgica després de recordar de nou a Suso Álvarez. El tertulià està més present que mai a GH Dúo gràcies al record etern de la seva noia. L'alacantina no s'acostuma a estar separada d'ell i això està complicant la seva estada a Guadalix.

L'últim que ha succeït amb Marieta és que ha tornat a enfonsar-se en recordar a Suso. “Estic malament, el trobo molt a faltar”, li confessava a José María Almoguera, qui sembla haver trobat l'amor dins de la casa.

La jove s'ha sincerat amb el fill de Carmen Borrego i confirmava que li està costant molt estar separada de Suso. Han passat tres setmanes des que va ingressar a la casa de Guadalix i no s'ha acostumat a no saber res d'ell. Mirant a càmera li enviava un tendre missatge a manera de declaració d'amor.

“Ets la meva vida, et trobo molt a faltar, t'estimo molt. Ets la meva vida, la meva lluna, el meu sol i les meves estrelles”, ha dit. Suso, que no es perd res del que està passant a la casa, va reaccionar i va pronunciar les primeres paraules després de veure Marieta desolada.

“Em fa ser millor persona, li dec moltíssimes coses a ella, gràcies per estar a la meva vida”, ha dit el col·laborador. Tot i portar només uns pocs mesos junts, Suso i Marieta s'han convertit en inseparables i en imprescindibles l'un per a l'altre.

Suso Álvarez li declara el seu amor en directe a Marieta

Suso no va ocultar davant Ion Aramendi l'efecte que les paraules de Marieta havien ocasionat en ell. Era evident que veure la seva noia trista davant la seva absència va afectar el col·laborador que també li està costant estar sense ella.

“Sempre he volgut estar amb algú que sigui millor que jo en moltes coses i ella és millor que jo en gairebé tot”, es va sincerar. Suso va obrir en directe el seu cor i va deixar clar el paper fonamental que Marieta exerceix a la seva vida. “Em fa molt més humà, em fa treure uns sentiments que tenia adormits”, va reconèixer a Aramendi.

Amb el desig que el seu missatge arribi fins a les orelles de la seva noia, Suso li va dedicar unes paraules carregades de romanticisme. “Gràcies per estar a la meva vida, gràcies per voler caminar al meu costat i que la vull amb bogeria”, va assenyalar.

L'influencer va reconèixer que la seva noia està fent un bon concurs i que s'està mostrant tal com en realitat és. “Espontània i molt natural”, dos adjectius que descriuen a la perfecció la manera de ser de Marieta.

Tan espontània és que l'alacantina ja pensa a passar per l'altar amb Suso. A la jove no li importaria formalitzar ja la seva relació amb l'exgran germà i organitzar un casament per tot el que és alt. Un dels seus somnis és que Álvarez li demani la mà dins de Guadalix, una cosa que, per ara, ell prefereix guardar per a la intimitat.