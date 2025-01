Suso Álvarez aclareix per fi si Marieta ha entrat a 'GH Dúo' estant embarassada

Després d'encendre's totes les alarmes al voltant de Marieta pel seu possible embaràs, Suso Álvarez ha trencat el seu silenci. A través d'un programa de televisió, el jove ha aclarit per fi si la seva nòvia va entrar a GH Dúo en estat de gestació.

Malgrat el romanç de María ‘La Jerezana’ i José María Almoguera, la d'Elx s'ha convertit en el centre de totes les mirades. I tot després de compartir amb els seus companys un tema que no deixa de rondar-li pel cap.

Després de passar per una temporada d'alts i baixos emocionals, Marieta s'ha obert com mai amb la resta d'habitants de la casa de Guadalix de la Sierra. Tant és així que no ha tingut cap problema a compartir amb ells la possibilitat que s'hagi quedat embarassada de Suso Álvarez.

No obstant això, i encara que per ara es desconeix si es farà o no un test d'embaràs, la reacció de la seva parella sentimental no s'ha fet esperar.

Aquest cap de setmana, el programa Socialité es va posar en contacte amb Suso Álvarez per preguntar-li per totes les novetats relacionades amb Marieta. No obstant això, i per a la seva sorpresa, el col·laborador de televisió no tenia ni idea del que li estaven dient.

“Ostres, quina bona trucada! Anava a prendre un cafè, però ja no cal. Ja m'has posat nerviós tot el dia”, ha assegurat en un primer moment amb humor. Malgrat la seva divertida reacció, va deixar molt clar que “no seria un problema”, ja que un dels seus majors desitjos és formar una família.

Suso Álvarez aclareix a televisió si Marieta ha entrat o no embarassada a GH Dúo

No obstant això, i malgrat l'emocionat que es va mostrar amb la idea de convertir-se en pare, Suso Álvarez va assegurar que és molt poc probable que Marieta estigui embarassada.

Tot i això, el col·laborador de televisió va voler aprofitar l'ocasió per dedicar-li unes boniques paraules d'amor a la seva nòvia, amb qui porta sortint des de l'estiu de 2024:

“Sempre que un nen vingui al món és una alegria. No sabrem quan, si l'any que ve, l'altre, en cinc o deu anys... Però que és la dona de la meva vida, que l'estimo amb bogeria i que vull estar amb ella tota la meva vida, és clar que sí”.

Per la seva banda, els companys de Marieta li han assegurat que en els últims dies l'han vista molt diferent. “A mi això de dormir tant em semblava molt estrany. I si a això li sumes el d'estar sensible i la cara més rodona…”, li ha comentat Dani Santos.

A més, tots l'han animat a fer-se un test d'embaràs per sortir de dubtes com més aviat millor, encara que María ‘La Jerezana’ ho té molt clar. “Jo crec que si et fas un test, et sortirà positiu… Jo he endevinat els embarassos de totes les meves amigues”.