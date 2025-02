Sorpresa a 'Espejo Público' amb el que Gema López ha confirmat sobre Raphael

Gema López s'ha referit a l'estat de salut del cantant Raphael durant la seva intervenció a Espejo Público. La periodista reaccionava a les últimes declaracions que sobre el cantant donava Manuel, el seu fill menor. López destacava que és d'agrair l'actitud de la família Martos, que en tot moment s'ha mostrat transparent en parlar de la malaltia del veterà artista.

La col·laboradora d'Antena 3, a més, confirmava que d'aquesta manera s'eviten tota mena d'especulacions sobre l'afecció que Raphael pateix. Un cas similar al de Concha Velasco a qui Gema López recordava. En concret, nomenava el seu fill Manuel, qui sempre va parlar sobre l'estat de la seva mare amb "total naturalitat".

Dilluns passat l'exmarit d'Amelia Bono reapareixia davant els mitjans en un esdeveniment musical. Els reporters es van acostar al fill de Raphael interessats per conèixer l'evolució del cantant. "Està molt bé, la veritat és que molt bé", començava dient.

Gema López ha confirmat que l'actitud de la família permet evitar tota mena d'especulacions

El productor musical va assegurar que el tractament "va fenomenal" i va reconèixer que els metges estan molt contents. A més, va recalcar que ells també són optimistes perquè "tot va molt bé i aquesta és la millor notícia que podem rebre i que podem donar".

Manuel, sense donar detalls de quan el seu pare podria de nou pujar a un escenari, va demanar cautela. "Sabem que és a poc a poc, però tot va molt bé", va insistir.

Sobre l'estat d'ànim de l'intèrpret de Mi gran noche, va explicar que Raphael està "animat, amb ganes, amb energia, i això ens ho contagi". D'altra banda, va revelar que el que pitjor porta és estar lluny dels escenaris i, en concret, del seu públic.

Prova de la transparència amb què Gema López es referia a la família Martos van ser les paraules de Manuel sobre l'actitud que en aquests moments té el seu pare. "S'està portant fenomenal, sabent que cal ser pacient", assegurava.

Manuel Martos ha donat detalls com evoluciona la salut del seu pare

El fill de Natalia Figueroa, finalment, va deixar clar que desitja que aviat "tinguem una bona notícia" referint-se al retorn del seu pare a la música que tant "troba a faltar". És la seva feina "el que més li agrada al món, però sap que arribarà".

Mentrestant, els seus fidels, molt atents a l'evolució de la salut de l'artista, comprenen que el primer és recuperar-se. El seu retorn, per ara, com explicava el fill de Raphael, és "secundari": "Quan hagi de ser, serà. No sé quan", afirmava finalment.

Abans de marxar, l'ex d'Amelia Bono va explicar que la seva mare, Natalia Figueroa, està centrada en la recuperació del cantant. Manuel va explicar que el fet que el seu pare estigui bé i animat fa que es contagiï "a tots". Unes paraules que confirmen que tant la dona Raphael com els seus fills i nets segueixen molt de prop l'evolució del seu estat de salut.