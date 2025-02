Julio Iglesias, Raphael i el missatge que ho ha canviat tot: 'Has estat a...'

En la història de la música espanyola, els noms de Julio Iglesias i Raphael, sempre han estat un referent. Les seves veus han traspassat fronteres i, en el seu moment, van arribar a rivalitzar pel seu èxit. Tot i això, l'accident cerebrovascular que va patir Raphael fa uns mesos va provocar una reacció immediata en Julio Iglesias.

"Has estat en moltes guerres i totes les has guanyat, un campió de la teva categoria, un campió tan gran, pot amb tot", va escriure. Aquest va ser el missatge que Julio va dedicar al de Linares, posant així fi als rumors de distanciament que sempre hi ha hagut entre ells.

L'inesperat missatge de Julio Iglesias a Raphael

Parlar de Julio Iglesias i de Raphael és posar sobre la taula a dos dels cantants espanyols que més èxit han aconseguit. Amb dos estils de música i de vida completament diferents, tots dos van aconseguir dividir tot un país. Avui, amb 81 anys cadascun, porten a les seves espatlles unes vides carregades d'experiències tant bones com dolentes.

Una de les pitjors per a Raphael va ser l'accident cerebrovascular que va patir a mitjans del passat mes de desembre. El seu ingrés urgent va encongir el cor de molts i un d'ells va ser el de Julio Iglesias. Tot i residir a Miami, va reaccionar de seguida al que va passar i li va enviar un inesperat missatge a Raphael.

"Has estat en moltes guerres i totes les has guanyat, un campió de la teva categoria, un campió tan gran, pot amb tot", va escriure. "T'admiro i t'estimo molt, el meu company de vida", va publicar al seu perfil d'Instagram en un clar suport al de Linares. El que va sorprendre a molts, ja que sempre s'ha rumorejat sobre l'enfrontament que els uneix des de fa anys.

El rumor sobre la seva mala relació va començar a la dècada dels 80, quan tots dos lluitaven per ser el número 1. Iglesias sempre va destacar per la seva personalitat aclaparadora i ser un autèntic conqueridor el va encimbellar a la fama. En canvi, Raphael omplia els escenaris pel seu torrent de veu i les seves cançons polides i veritablement romàntiques.

Dos estils i dues formes de portar la vida diferent que els va acabar distanciant. De fet, la primera prova d'aquesta rivalitat es va donar quan Raphael va confessar haver dit "coses desagradables" de Julio.

L'origen del distanciament entre Julio Iglesias i Raphael

"Fa quinze anys Julio Iglesias em portava les maletes i em deia mestre", van ser les desafortunades paraules de Raphael. Va succeir el 1988 durant una roda de premsa a Veneçuela. El madrileny no va trigar a respondre i va assegurar que "Raphael només hauria d'obrir la boca per cantar".

Va ser llavors quan, després de setmanes de declaracions creuades i un creixent distanciament, Raphael, en un gir inesperat, va decidir disculpar-se públicament. Al programa Por la mañana, el cantant andalús va expressar el seu penediment i va oferir una disculpa formal a Iglesias. Va reconèixer el seu error i va valorar la trajectòria del seu col·lega.

Tot i que la reconciliació va semblar posar fi a les hostilitats, la rivalitat entre ambdós artistes va continuar sent un tema de conversa als mitjans de comunicació. Tots dos van seguir amb les seves carreres de manera independent, però els rumors sobre la seva relació continuaven sorgint.

En l'actualitat, tots dos continuen sent figures admirades per milers de persones que han crescut amb la seva música. No obstant això, és important recordar que més enllà de les rivalitats, ambdós artistes van trobar una manera de tancar aquest capítol amb dignitat.

Avui, en mirar enrere, sembla clar que la reconciliació entre Raphael i Julio Iglesias és un fet. El missatge del madrileny és una clara prova d'això i transmet el gran respecte i admiració que existeix entre ells.