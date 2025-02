Gir de 180º amb la darrera informació sobre Raphael i la seva dona, Natalia Figueroa

Raphael va deixar els seus seguidors preocupats quan el passat desembre va haver de ser ingressat després de patir un problema de salut enmig de la gravació d'un programa de televisió. Una afecció que a més el va obligar a cancel·lar la gira que tenia programada per aquest 2025 a Amèrica per prescripció mèdica. Ara ha transcendit que el tractament al qual s'està sotmetent el cantant, que en tot moment compta amb el suport de la seva dona Natalia Figueroa, està funcionant de manera eficaç.

Una informació que suposa un important gir a què fins ara se sabia sobre la seva salut. Fonts de la família han assegurat que l'evolució és positiva. "Un dels nòduls ha desaparegut completament i a l'altre li queda una part", han explicat persones del cercle de l'artista.

Després de diverses setmanes de tractament, primer a l'hospital i després de forma ambulatòria, Natalia Figueroa i el seu marit, els seus fills i nets comencen a respirar més tranquils.

Natalia Figueroa és testimoni de l'evolució positiva de l'artista

L'entorn del cantant, molt pendent de la seva evolució, està traslladant a Raphael l'esperança i serenitat necessàries en aquests moments. A més, i tenint en compte com està responent al tractament, la família ha expressat que l'artista podria tornar als escenaris aquest 2025.

Manuel Martos, fill petit de Raphael, va explicar als mitjans com porta el seu pare aquest procés: "Està molt bé d'ànims", va assegurar. A més, va deixar clar que el seu pare és "molt bon pacient". Si bé els metges li van aconsellar prendre's un descans i evitar el ritme al qual estava acostumat, tot apunta que a l'horitzó hi ha el seu retorn als escenaris.

Natalia Figueroa, per la seva banda, va deixar clar quina és l'actitud que presenta l'artista. "Raphael és un exemple impressionant de força, positivitat i entusiasme", va reconèixer poc després que el seu marit rebés l'alta.

La data del retorn als escenaris de Raphael podria estar més a prop

Aleshores feia dues setmanes que havia començat el tractament. Figueroa va apuntar en aquell moment que el pare dels seus fills compta amb el suport incondicional de la seva família. "Estem tots com una pinya que som, cuidant-lo i consentint-lo", va manifestar l'esposa del cantant.

El marit de Natalia Figueroa va cancel·lar els compromisos professionals que tenia programats aquesta primavera per Amèrica amb la seva gira Victoria. A més, el de Linares tampoc va poder oferir els concerts previstos per al 20 i 21 de desembre de 2024 al WiZink Center de Madrid.

No obstant això, i d'acord amb la seva millora, Raphael, que està desitjant reprendre la seva agenda, tornarà a seguir fent gaudir al públic amb la seva veu i la seva música. Cal recordar que el cantant no ha cancel·lat per ara cap de les actuacions previstes per aquest pròxim estiu.