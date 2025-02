Màxima felicitat després de l'anunci de Lara Álvarez sobre Perico Durán: 'Vull…'

Després d'anys evitant per tots els mitjans parlar en públic de la seva vida sentimental, Lara Álvarez ha fet un pas important. Els seguidors de la presentadora no poden estar més feliços després d'escoltar el seu últim anunci sobre Perico Durán: “Vull donar normalitat a la meva relació”.

No hi ha cap dubte que Lara està passant per una de les seves etapes més felices, tant personalment com professionalment parlant. Una situació que ha coincidit amb la seva sortida de Mediaset España.

Durant anys, Lara Álvarez es va convertir en un dels rostres estrella, no només d'aquesta empresa audiovisual, sinó també d'un dels seus grans formats televisius: Supervivientes. Reality que, tal com ella mateixa ha expressat en diverses ocasions, li va impedir poder mantenir a flotació les seves relacions sentimentals.

No obstant això, ara que aquesta etapa ha arribat a la seva fi, la comunicadora ha donat via lliure a l'amor. I prova d'això és la seva actual relació sentimental amb Perico Durán.

Va ser el novembre de 2024 quan, després de diversos rumors, Lara Álvarez va fer oficial el seu festeig amb el pilot a través de les xarxes socials. Persona a qui coneix des de fa més de 13 anys.

Ara, i després de fer aquest pas important, la presentadora de televisió ha tornat a trencar el seu silenci, i ho ha fet davant la revista Semana. Visiblement il·lusionada amb el seu festeig amb Perico Durán, la comunicadora ha deixat clar que, a partir d'ara, “vull donar normalitat a la meva relació”.

Lara Álvarez fa un important anunci sobre la seva relació sentimental amb Perico Durán

Aquest dimecres, 19 de febrer, Lara Álvarez s'ha convertit en una de les protagonistes principals de la portada de Semana. En aquest últim número, la comunicadora s'ha obert com mai per parlar sobre la seva relació amb el pilot Perico Durán.

Després d'assegurar que està cansada d'ocultar la seva vida sentimental i que, a partir d'ara, vol normalitzar la seva relació, la presentadora de televisió ha estat molt clara amb els seus sentiments.

“Ja tinc 38 anys. Cal donar normalitat a la vida personal de cadascú. Tinc parella, estic feliç”, ha assegurat Lara Álvarez de forma clara, confirmant així el seu festeig amb Perico Durán.

No obstant això, aquesta no és la primera vegada que Lara parla sense embuts de la seva relació sentimental davant un mitjà de comunicació. El passat 14 de febrer, l'asturiana va assegurar durant una entrevista per a Informalia que està “molt contenta”:

“És absurd negar la nostra relació i fins i tot em sembla just compartir la meva felicitat, perquè també rebo molt d'afecte dels mitjans.[…]Des de la tranquil·litat actual, estic intentant gaudir d'aquest moment de conèixer-nos amb calma. Sense l'angoixa de saber que te n'aniràs quatre mesos a una illa”.