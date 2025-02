Confirmen el problema que Letícia té amb la seva filla Leonor: ‘Molts mesos sense…’

La reina Letícia es va acomiadar el passat 11 de gener de la princesa Leonor quan aquesta va embarcar des de Cadis al vaixell escola Juan Sebastián Elcano. La dona de Felip VI, que no va poder contenir l'emoció conscient que passarà diversos mesos sense veure la seva filla, va deixar clar el problema que té per davant.

Preguntada pels periodistes que cobrien la notícia, la reina va explicar que s'enfrontava a “molts mesos sense veure-la”. La monarca va voler recordar que, a més d'ella, hi havia “més mares plorant” per la marxa dels seus fills.

Els reis, a pocs metres del vaixell, agitaven la seva mà dreta per acomiadar-se de la seva filla. Emoció, somriures i alguna llàgrima van ser les protagonistes d'una jornada molt emotiva. Des de terra ferma, el rei i la seva dona van deixar a la vista gestos de suport mutu mentre el veler navegava des del Port de Cadis.

La reina Letícia estarà molt de temps sense veure la seva filla, la princesa Leonor

“Ha estat molt emotiu, lògicament”, reconeixia el rei davant els mitjans congregats que volien saber com havien viscut aquest moment. Instants després el cap d'Estat indicava que havien de marxar: “Hem de sortir, perquè si no se'ns escapen”.

Unes paraules que va pronunciar assenyalant, amb la seva mà dreta aixecada, el vaixell escola. Va ser aleshores quan els reis van pujar al patruller de l'Armada, juntament amb altres autoritats civils i militars, per acompanyar l'Elcano en les seves primeres milles després de deixar port. “Gràcies, a veure què tal els hi va”, deixava caure Letícia pensant en els cinc mesos en què no podrà veure Leonor.

Llavors es va produir un dels moments més curiosos de la jornada, quan els monarques observaven el vaixell en què la seva filla anava a bord endinsar-se al mar. La reina llavors va preguntar: “On és la meva nena?”.

Una qüestió que el seu marit no va trigar a resoldre. “Al mateix lloc que abans”, va respondre Felip a la reina, qui amb llàgrimes als ulls va veure allunyar-se el vaixell escola.

La princesa Leonor i els seus companys estan vivint una aventura que recordaran tota la seva vida. Una travessia a bord del vaixell escola de l'Armada Espanyola que recorrerà mig món i que durarà mig any.

Durant aquest temps, l'hereva i altres 75 guàrdies marines arribaran a port en vuit països. Tots ells, sense excepció, compten amb una exigent agenda diària en alta mar.

La princesa Leonor estarà diversos mesos sense trepitjar terra

La que en un futur agafarà el relleu del seu pare es lleva a les 6:45 hores, fa el llit en una cabina compartida, es dutxa i esmorza. A continuació comencen les seves classes, que duren fins a les 12:00 hores.

Després d'un petit descans, el dinar és a les 13:00 hores. A la tarda també hi ha classes fins a les 18:00 hores. Després temps lliure en què els guàrdies marins poden optar per llegir, passar temps a coberta, practicar jocs de taula o anar a missa.

Mentre Leonor compta amb una agenda d'allò més ocupada, la seva mare, la reina Letícia, intentarà portar el millor possible els mesos que li queden per abraçar la seva filla.