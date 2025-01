Un testimoni destapa el que ha passat amb Leonor dins d'Elcano: 'Ella està…'

Una font ha destapat el que està succeint amb la princesa Leonor a bord del vaixell-escola Elcano: està treballant dur. Segons explica aquesta persona propera a l'Armada, “ella està posant tots els seus coneixements a prova, com la resta de companys”. La successora al tron s'ha adaptat a la seva vida dins d'Elcano convertint-se en una més dels 75 guàrdies marines que l'acompanyen.

El seu dia a dia dins del vaixell és com el de la resta d'estudiants, conscient que es tracta d'un treball en equip. La tradició naval d'Elcano és històrica i representa un dels majors orgulls de l'Armada.

Surten a la llum les últimes novetats de la princesa Leonor a Elcano

Després de les primeres parades a Tenerife i Las Palmas, la princesa Leonor afronta la seva travessia més llarga dins d'Elcano. El vaixell-escola porta ja dies navegant per l'oceà rumb al seu següent destí, Salvador de Bahia, Brasil. Aquests 22 dies ofereixen l'oportunitat perfecta per posar a prova tot el que ha après fins ara i obtenir noves experiències de navegació.

En aquest sentit, una font ha destapat el que està succeint amb Leonor a Elcano: està treballant dur. Monarquia Confidencial ha pogut parlar amb una persona propera a la Princesa d'Astúries que ha revelat com és el seu dia a dia. “Ella està posant tots els seus coneixements a prova, com la resta dels seus companys”, afirma.

La vida en alta mar no és fàcil i és de vital importància que entre els guàrdies marines existeixi una connexió especial i treballin en equip. En aquest sentit, Leonor no ha defraudat i, malgrat la seva sang reial, dins d'Elcano és una més.

Aquest testimoni explica que Leonor s'està entregant al màxim i respon amb destresa i responsabilitat a totes les seves obligacions a coberta. Ha posat en pràctica tots els seus coneixements, així com el seu esforç i sacrifici.

L'hereva sap el que representa Elcano per a l'Armada i la funció que té dins de la tradició naval. Valors com la cooperació, la solidaritat i el treball en equip són fonamentals i Leonor els posa en pràctica. Expliquen que l'hereva al tron és una més dins de la gran família que s'ha format dins del vaixell-escola.

Accions com les maniobres de veles o el manteniment de la coberta no poden ser dutes a terme sense l'ajuda de tots. I en això, Leonor s'ha implicat com una més aportant el seu esforç i dedicació.

La princesa Leonor, feliç en la seva etapa a Elcano

Sis mesos fora de casa i en alta mar treballant a Elcano pot resultar una mica complicat i difícil de suportar. Però en el cas de Leonor, ella ha estat instruïda i preparada per a això. No en va, compta amb la trajectòria familiar que li ha servit d'exemple.

El seu avi Joan Carles i el seu pare, Felip VI, també van rebre formació dins del vaixell-escola i en les seves experiències s'ha recolzat. Sobretot, en la del seu pare, de qui ha rebut els consells més valuosos per al seu creuer de formació. L'objectiu del rei era donar a la seva primogènita tots els coneixements necessaris perquè obtingués la destresa necessària dins d'Elcano.

Sembla que Leonor ha posat en pràctica els consells de Felip i s'està desenvolupant molt bé. “Està emocionada i centrada”, explica aquest testimoni sobre com l'hereva viu aquesta nova etapa.

La travessia acaba de començar i encara queden al davant cinc mesos de viatge per l'oceà Atlàntic. No serà fins al mes de juliol quan Elcano torni al Port de Cadis amb Leonor a bord i un munt d'experiències per compartir.