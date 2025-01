Felip VI confessa el secret de Joan Carles I davant de Leonor: 'Tota la vida'

Fa unes hores, la princesa Leonor ha protagonitzat juntament amb els seus pares la seva segona Pasqua Militar. Acte en el qual el rei Felip VI ha confessat un dels secrets de Joan Carles I: “Per a tota la vida”.

Aquest dilluns, 6 de gener, Felip, Letícia i Leonor s'han convertit en els protagonistes indiscutibles d'aquest tradicional esdeveniment castrense. Una cita en la qual hem pogut veure l'hereva del tron fer un pas més en les seves obligacions dins de la institució.

Tanmateix, un dels moments més destacats ha estat el discurs que Felip VI ha pronunciat davant dels alts càrrecs dels tres Exèrcits i de la Guàrdia Civil.

Després de transmetre els seus “sentiments d'admiració i gratitud” als allí presents, el monarca ha volgut dedicar unes paraules a la seva filla, la princesa Leonor. I és que, el pròxim 11 de gener, començarà la seva nova etapa formativa:

“Aquest any ho fa com a guardiamarina de primera a l'Escola Naval Militar, pocs dies abans d'embarcar al Vaixell Escola Juan Sebastián Elcano... Com vaig fer jo fa 38 anys, per iniciar el seu 97è creuer d'instrucció”.

A més, Felip VI ha aprofitat l'ocasió per desvelar una dada sobre el seu pare, Joan Carles I. “Una experiència, estimada Leonor, que segurament quedarà, com em va passar a mi i també al teu avi, entre els teus millors records de formació militar”, ha expressat visiblement emocionat.

Felip VI desvela en el seu discurs de la Pasqua Militar, i davant Leonor, un secret de Joan Carles I

Amb aquestes paraules, Felip VI ha assegurat que, tant per a ell com per a Joan Carles I, el seu pas pel Vaixell Escola Juan Sebastián Elcano va ser una de les millors experiències de la seva formació militar.

D'altra banda, i abans de finalitzar el seu tradicional discurs de la Pasqua Militar, el rei ha volgut compartir amb Leonor i la resta dels seus companys un valuós consell:

“La mar és un aprenentatge i desafiament permanent, a vegades intransigent i cru, sense marge per a excuses. El continent americà, els seus països, les seves costes i les seves cultures que començaràs a conèixer, amb tanta empremta espanyola, t'ensenyarà molt del que vam ser, i també som”.

A més, Felip VI ha volgut desitjar-los “que aprofiteu al màxim, tu i els teus companys i companyes, el coneixement i l'experiència marinera i humana que ofereix aquest viatge”. I és que són lliçons que, segons ell, “us seguiran servint, com m'han servit a mi, per a tota la vida”.