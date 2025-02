Xoc amb el que Ana Rosa Quintana ha explicat de Pedro Sánchez en l'estrena de 'AR'

Ana Rosa Quintana ha tornat als matins de Telecinco per tot el que és alt. La presentadora ha deixat tots els televidents en xoc amb l'últim que ha explicat de Pedro Sánchez a El Programa de AR.

Va ser el passat 19 de setembre de 2023 quan Ana Rosa es va posar al capdavant de TardeAR, format que va arribar en un intent per competir amb el seu principal rival.

Ara, després de més d'un any mesurant les seves forces diàriament amb Sonsoles Ónega, Ana Rosa Quintana ha recuperat el seu horari laboral i el programa que tantes alegries li ha donat.

Aquest dilluns, 3 de febrer, la ‘reina dels matins’ de Telecinco ha començat la seva nova etapa en aquesta franja horària amb un speech dedicat a Pedro Sánchez. Amb humor i ironia, la comunicadora ha fet un repàs per la legislatura de l'actual president del Govern:

“Per a nosaltres és una qüestió de confiança. Precisament, Pedro Sánchez s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança abans d'un mes i mig. És el termini que li ha donat Puigdemont, que és qui mana, per guanyar-se la seva confiança cega per convertir el Parlament en el Congrés de les «temptacions»”.

Ana Rosa Quintana ha assegurat que, si no aconsegueix el seu objectiu, “haurà de veure com els seus socis de legislatura s'alien entre ells i li són infidels amb altres formacions”. “Però no veuran Sánchez plorar davant les càmeres perquè, una vegada més, es convertirà en una temptació”, ha afegit a continuació.

Aquella joguina que, segons ha explicat la presentadora de El Programa de AR, “sempre es balanceja, però que mai no arriba a caure”. “No importa d'on li vingui el cop perquè sempre es posa dret, encara que, en aixecar-se, no ha de mirar al mateix lloc gràcies al llast que porta a sota”.

Ana Rosa Quintana sorprèn amb el que ha explicat sobre Pedro Sánchez

Seguint amb aquesta comparació, Ana Rosa Quintana ha assegurat que “en els últims temps, Pedro Sánchez ha rebut diversos cops i s'ha aixecat”. Moment que ha aprofitat per enumerar i compartir amb l'audiència de El Programa de AR tots ells.

“Cop número u. El fiscal general de l'Estat, imputat i negant-se a declarar davant el jutge, ha estat com veure un àrbitre marcant un gol per guanyar una aposta”, ha començat explicant.

A continuació, Ana Rosa Quintana ha volgut recordar que “l'excusa que posa per les filtracions de dades reservades és que 60 persones accedien als correus de la Fiscalia”.

“Fins i tot assenyalen la senyora de la neteja com a responsable de deixar com una patena el correu del fiscal. Els canvis de mòbil cada sis mesos per seguretat, però la contrasenya de la Fiscalia al suro de la cafeteria… Qüestió de confiança”, ha afegit amb ironia.

El segon cop que ha rebut Pedro Sánchez, segons Ana Rosa Quintana, està relacionat amb la “imputació a tres persones de la seva màxima confiança”. Entre ells es troben “el seu exmà dreta, José Luis Ábalos, embolicat en una trama de corrupció digna de Torrente”.

També s'han vist involucrats “la seva dona per tràfic d'influències i el seu germà per, entre altres coses, crear-li un lloc de treball per no anar a treballar”. “Ja ho deia Fofito: «No hi ha res com la família unida». Qüestió de confiança”.

“Cop número tres al temptatiu de Pedro Sánchez. Presenta un decret òmnibus que finalment es converteix en un decret microbús perquè Puigdemont vol deixar fora els diners, vol negociar de tu a tu amb el Govern. Qüestió de confiança”.

En aquest moment, Ana Rosa Quintana ha assenyalat que “l'Espanya plural consisteix a pactar un finançament singular. Pedro Sánchez, en qui més confia és en si mateix, per això s'ha convertit en l'Iñaki Perurena de la negociació”.

“Aixecarà pesades pedres per buscar vots i, si per seguir dret ha de concedir una amnistia, uns indults, reformar el Codi Penal o concedir una fiscalitat singular, ho farà. No són vots sota les pedres, són vots que pesen com pedres”.

Finalment, Ana Rosa Quintana ha volgut aclarir que el “truc és el pes”. “Si volem girar un temptatiu, no l'hem de colpejar. L'única manera de desactivar-lo és treure-li el pes que té a dins”, ha sentenciat la presentadora.