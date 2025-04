Sonen les alarmes a la Família Reial pel succeït amb la reina Sofia: hi ha proves

La reina Sofia ha participat en l'homenatge al Papa Francesc, acompanyant els reis Felip i Letícia a la Nunciatura Apostòlica de Madrid. Vestida de rigorós dol, l'emèrita va mostrar un semblant serè i respectuós durant l'acte solemne. Tanmateix, el que va cridar l'atenció va ser el que va succeir amb la reina Sofia durant l'esdeveniment: va estar recolzada pels reis.

Felip i Letícia no van apartar la vista de Sofia mentre aquesta saludava els presents. De fet, en un moment donat, la reina li va dedicar una mirada que la seva sogra va respondre en un intent de tranquil·litzar-la. El que va fer saltar les alarmes sobre el motiu d'aquesta preocupació dels reis per l'emèrita.

La reina Sofia reapareix al costat dels reis

La reina Sofia ha assistit a l'homenatge papal que es va celebrar a la Nunciatura Apostòlica, a Madrid, on l'esperaven els reis. A la seva arribada, Sofia va saludar afectuosament la seva nora Letícia amb dos petons, mostrant proximitat i cordialitat. Posteriorment, va esperar pacientment que Felip finalitzés una conversa abans de saludar-lo, evidenciant així el seu respecte pel protocol.

Però el que va fer saltar les alarmes és que la reina Sofia va estar constantment vigilada pels reis. Letícia no va apartar la vista de la seva sogra mentre esperava que Felip acabés de saludar els altres convidats. La reina Sofia, conscient que la reina estava pendent d'ella, li va fer un gest perquè deixés de preocupar-se.

Aquest intercanvi de mirades i gestos ha fet saltar les alarmes sobre el motiu de tanta preocupació de la Família Reial per Sofia. És la primera vegada que s'aprecia certa inquietud per l'emèrita a la qual Letícia va sostenir amb fermesa del braç.

La reina va procurar que estigués còmoda i es va encarregar de romandre al seu costat en tot moment. De la mateixa manera, Felip també va estar pendent de la seva mare quan va acabar d'atendre tots els presents. Tanta dedicació i atenció per a la reina Sofia posa de manifest la preocupació de la Família Reial pel seu benestar.

Si bé és cert que l'emèrita no té problemes greus de salut, la seva avançada edat limita els seus moviments. Per la qual cosa, en certes situacions, requereix ajuda com la que Letícia li va prestar en la seva última aparició conjunta.

La reina Sofia manté en alerta la Família Reial

En els últims dies, la família reial espanyola ha demostrat una notable atenció cap a la reina Sofia. Els escàndols de Joan Carles i l'avançada edat de l'emèrita, han fet que els reis tanquin files al seu voltant. A la Nunciatura Apostòlica de Madrid, encara que Felip i Letícia van arribar abans que Sofia, aquesta es va afanyar a unir-se a ells.

Només baixar del vehicle, Letícia va oferir el seu braç a Sofia en un gest de suport i proximitat, evidenciant la seva preocupació per ella. Ja durant l'homenatge, la reina es va mostrar especialment atenta a la seva sogra, assegurant-se que estigués còmoda.

Aquest comportament no és aïllat; en ocasions anteriors, com durant el passat estiu, la reina ha estat pendent del benestar de Sofia. El rei Felip també ha mostrat el seu afecte cap a la seva mare en diverses ocasions, com en la seva recent hospitalització.

Per a la monarquia espanyola, el paper de la reina Sofia ha estat, i continua sent, impecable. Els reis en són conscients i, encara que va poder existir certes discrepàncies en el passat, ara les coses són diferents.

L'atenció que tant Felip com Letícia li dediquen públicament és un clar exemple del gran respecte i afecte que li professen. La imatge d'unitat familiar és crucial per a l'estabilitat de la Corona i en això Sofia juga un paper protagonista.