La foto dels reis Felip i Letícia que confirma els rumors sobre el seu matrimoni

Els reis Felip i Letícia es van deixar veure aquest dilluns al Palau Reial en el tradicional dinar amb motiu del premi Cervantes. El cap d'Estat i la seva dona, que abans havien expressat les seves condolences per la mort del Papa Francesc, van deixar a la vista com està la seva relació en aquests moments. La parella es va mostrar molt còmplice en un acte que és la vigília de la cerimònia de lliurament del citat guardó.

Vestits de negre rigorós en senyal de dol per la mort del Sant Pare, els pares de la princesa d'Astúries es van intercanviar mirades que van cridar l'atenció. Malgrat la solemnitat de l'acte que presidien els monarques, no van evitar gestos que demostren com està la seva relació.

Dues dècades després de passar per l'altar, el matrimoni del rei Felip i la seva dona, la reina Letícia, travessa per un bon moment. Va ser el 22 de maig de 2004 quan l'aleshores hereu unia la seva vida a una periodista de Televisió Espanyola. Des de llavors molt s'ha parlat de les suposades crisis que haurien superat, així com de la fortalesa de la seva unió.

Els gestos que demostren com està el matrimoni dels reis Felip i Letícia

Si hi ha un fet del qual es parla últimament és de la complicitat que hi ha entre els reis. Una actitud palpable en cadascun dels seus gestos. Si bé les mostres d'afecte no són explícites en públic, sí que és visible la connexió que hi ha entre ells.

Les seves mirades aporten molt més que mil paraules i deixen a la vista la complicitat mitjançant somriures i petits gestos. Situacions que confirmen que, malgrat els anys i les pressions que implica la seva posició, la seva relació continua sent sòlida.

Junts han sabut crear un equilibri sense fissures. Felip VI ferm en el seu paper de monarca i Letícia amb una actitud propera i senzilla, transmeten una solidesa que va més enllà de la simple aparença.

La parella no evita, malgrat estar en el focus mediàtic, les seves mirades còmplices que fins i tot mantenen durant cert espai de temps. Els reis no tenen por de mirar-se als ulls davant d'aquells que els observen.

Dues dècades després de casar-se, Felip VI i la seva dona no amaguen com està el seu matrimoni

Si bé, com és de suposar, tenen punts de vista diferents, en públic transmeten respecte mutu. Un valor al qual cal afegir gestos que confirmen que el seu amor és autèntic. D'altra banda, cal destacar l'esforç que fa el rei per acostar la institució al poble, un fet que queda de manifest en cadascuna de les visites que realitzen.

Després de més de 20 anys casats, els reis Felip i Letícia mostren cohesió, gran enteniment, naturalitat i equilibri en una relació en la qual ambdós se sostenen mútuament. Un fet que demostra que el seu amor no és només de cara a la galeria.