Zarzuela trenca el silenci i assenyala a la reina Sofia: 'Ha demostrat ser una...'

La Zarzuela ha trencat el seu silenci assenyalant la reina Sofia com una peça clau en la família reial. "Ha demostrat ser una àvia afectuosa i dedicada", han revelat fonts de Palau a un conegut mitjà de comunicació.

La Casa Reial ha donat suport fermament el paper de l'emèrita, reconeixent la seva dedicació institucional i el seu rol com a àvia. Als seus 86 anys, la reina Sofia manté una agenda oficial activa, participant en esdeveniments i presidint la seva fundació. A més de la seva tasca institucional, la reina Sofia exerceix un paper fonamental com a membre de la família reial que la Zarzuela ha volgut reivindicar públicament.

La Zarzuela explica la veritat sobre la reina Sofia

La reina Sofia ha estat un pilar fonamental de la monarquia espanyola durant dècades. El seu compromís amb la institució i la seva dedicació a les causes socials l'han convertida en una figura estimada i respectada pels ciutadans. De la mateixa manera, el seu paper dins de la Zarzuela i a prop de la família reial ha estat clau.

Tant és així que, fonts properes a Palau han revelat l'opinió que tenen des de la Zarzuela de la reina Sofia. "Ha demostrat ser una àvia afectuosa i dedicada", confessen, assenyalant l'emèrita com una peça clau dins de la institució. Així les coses, han mostrat el seu suport a la reina Sofia en ambdós rols, reconeixent la seva importància per a la família reial i per al país.

Aquesta consideració amb la mare de Felip arriba després de fer-se pública l'enquesta del mitjà francès Point de Vue. En ella, es confirma com la reina Sofia és molt valorada tant pel seu paper en la monarquia com en la família reial.

"Ha sabut mantenir un equilibri entre el seu paper institucional i la seva faceta més privada", expliquen a Monarquia Confidencial. "El que l'ha fet guanyar l'afecte de la societat", assenyalen sobre com l'emèrita és molt estimada per tothom.

La Zarzuela s'ha mostrat d'acord amb l'enquesta realitzada per la reconeguda revista francesa i dona suport als resultats. És més, recalquen que es tracta d'"un reconeixement necessari".

La Zarzuela reconeix el valor de la reina Sofia

La reina Sofia ha demostrat el seu compromís amb la monarquia espanyola a través del seu treball incansable i la seva presència constant en esdeveniments oficials. La seva dedicació a la cultura, l'educació i les causes socials ha deixat una empremta inesborrable en la societat espanyola.

En aquest sentit, la Zarzuela ha reconegut la seva tasca amb diversos reconeixements i ha destacat la seva importància com a figura de referència per a la família reial. L'últim d'ells, el lliurament per part de Felip VI del Toisó d'Or per la seva tasca, entrega i dedicació a Espanya.

Una de les coses que més valoren des de Palau és la discreció i la fortalesa de la reina Sofia. Al llarg de la seva vida, ha afrontat desafiaments personals i polèmiques amb dignitat, mantenint sempre una postura reservada. Ha sabut mantenir-se al marge de controvèrsies familiars, enfocant-se en la seva tasca i en el benestar de la seva família.

Precisament en aquest últim àmbit és on la reina Sofia destaca per sobre de la resta. Com a àvia, la dona de Juan Carlos I ha estat exemplar per als seus nets, brindant-los el seu afecte i suport incondicional. La seva relació propera amb ells ha estat un exemple d'amor familiar i ha enfortit els llaços dins de la família reial.

Per tot això, la Zarzuela ha volgut reivindicar públicament el paper que exerceix i com resulta de fonamental. De fet, va ser en ella on Letícia es va fixar per afrontar el seu paper com a reina. La dona de Felip va confessar que Sofia era "el seu referent" i, avui dia, continua sent el mirall en el qual mirar-se.