La trista notícia sobre la reina Sofia que la Casa Reial no vol que vegi la llum

La Casa Reial és conscient de la situació per la qual travessa la reina Sofia. Tot i així, la institució no vol que transcendeixi què és el que viu la mare del rei Felip VI. Un fet del qual s'ha fet ressò Pilar Eyre recentment en donar a conèixer que l'emèrita "és la persona més sola d'Espanya".

Aquesta contundent frase deixa a la vista que la monarca fa front en solitari als seus problemes. "No té aquest cercle de suport, d'amigues que t'acompanyen en la vida i amb les quals comparteixes el més íntim", afirmava la citada periodista.

Sofia, que sempre s'ha mostrat discreta i ha evitat pronunciar-se en públic sobre els seus assumptes més íntims, no compta amb un cercle de confiança. Una cosa que genera en ella un buit emocional que, segons Eyre, queda patent en la següent anècdota reveladora.

Pilar Eyre destapa la delicada situació a la qual ha de fer front la reina Sofia

La mare de Felip VI li va preguntar en el seu dia a Pilar Urbano, la seva biògrafa: "Què vol dir tenir amigues?". L'escriptora li va aclarir en aquell moment que són persones a les quals es pot realitzar una confidència. Llavors, l'emèrita es va mostrar taxativa: "Ah, no; no en tinc".

Eyre ja va comentar la situació que està present en la vida de Sofia en la seva obra La soledad de la reina, publicada el 2012. Un llibre en el qual va donar detalls de l'aïllament emocional de Sofia, a més del silenciós paper que exerceix dins d'una institució com la monarquia.

En la citada novel·la les seves protagonistes femenines es recolzen entre si en els moments més vulnerables. No obstant això, Sofia apareix dibuixada amb un perfil que durant moltes dècades ha vist com la seva vida era exposada sense tenir la possibilitat de compartir les seves intimitats amb ningú. "Això és molt trist", concloïa Eyre.

La reina Sofia va confessar que no té un cercle d'amigues a les quals realitzar confidències

Cal recordar que la reina Sofia va interposar el 2012 una demanda a títol personal contra l'empresa Ashley Madison per atemptar contra el seu honor i dignitat en una campanya publicitària. Llavors l'emèrita apareixia en un muntatge fotogràfic abraçada a un home al costat de la llegenda "Ja no tens per què passar la nit sola".

"Va demanar un euro simbòlic d'indemnització. No va ser la Casa Reial, sinó ella, amb una advocada particular. I aquí es va quedar tot", explicava Eyre.

Un gest que confirma que la recent denúncia que el rei emèrit ha posat contra l'expresident de Cantàbria no és la primera que interposa la família reial.

Prova d'aquesta solitud no desitjada han estat les imatges que han transcendit de la sogra de la reina Letícia a Mallorca. L'emèrita era fotografiada en el tradicional concert de Pasqua sense la companyia de la seva germana Irene, a la qual està molt unida. Un fet que deixa de nou a la vista la solitud de la dona de Joan Carles I.