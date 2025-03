Javier Torregrosa, expert en comunicació no verbal: 'La mirada de la reina Sofia...'

La reina Sofia ha estat, al llarg dels anys, un símbol d'elegància i dignitat dins de la família reial espanyola. No obstant això, després de les recents polèmiques que van involucrar el seu marit, el rei Joan Carles I, el seu comportament ha generat atenció mediàtica. Els seus gestos diuen molt més que les seves paraules i Javier Torregrosa ha aconseguit desxifrar què s'amaga darrere d'ells.

"La mirada de la reina Sofia és molt directa, ens indica un pensament d'atac", explica després d'analitzar una de les seves últimes aparicions. Concretament, la que va tenir lloc després de sortir a la llum l'escàndol entre l'emèrit i Bárbara Rey.

La reina Sofia no pot ocultar el seu dolor davant la traïció

La reina Sofia és una de les figures més estimades i emblemàtiques dins de la monarquia espanyola. Ha exercit un paper fonamental al llarg dels anys i la seva tasca i actuació ha estat reconeguda per tothom. Sobretot, per la fortalesa de la qual ha fet gala en els moments més complicats per a la Casa Reial.

Encara que sempre s'ha mostrat serena, transmet a través dels seus gestos i la seva mirada molt més del que desitjaria demostrar públicament. Així ho confirma Torregrosa, un expert en comunicació no verbal que ha revelat el que calla l'emèrita. "La mirada de la reina Sofia és molt directa, ens indica un pensament d'atac", ha assenyalat després d'analitzar una de les seves últimes aparicions públiques.

Aquesta anàlisi no surt d'una aparició a l'atzar, sinó que es tracta del moment més incòmode per a la mare de Felip VI. Concretament, quan va sortir a la llum l'escàndol de Joan Carles i Bárbara Rey que va traspassar fronteres.

Un cop descoberta i confirmada la traïció de l'emèrit, tots els ulls es van dirigir a la reina Sofia. En aquesta aparició pública, va transmetre a través de la seva postura i expressions una barreja d'ira, tensió i malestar. Clarament visibles per a aquells que observen i entenen el llenguatge corporal, com és el cas de Torregrosa.

Un dels aspectes més notables en la seva comunicació no verbal és la mirada de la reina Sofia. La seva mirada directa, intensa i fixa transmetia una profunda concentració, gairebé com si estigués avaluant cada detall al seu voltant. No és d'estranyar, ja que era conscient que tots els focus eren dirigits a ella per l'escàndol del seu marit.

La reina Sofia delatada pels seus gestos

Els gestos de la reina Sofia són, en general, mesurats i discrets. Ella evita els moviments bruscos o excessius, preferint l'elegància i la compostura. No obstant això, no pot evitar que, de vegades, els seus moviments delatin els seus veritables sentiments.

Si bé la dona de Joan Carles sempre llueix un somriure, la traïció de l'emèrit va ser difícil de pair, sobretot perquè aquesta va ser pública. No només la mirada directa reflectia el seu estat d'alerta, la seva postura corporal va aportar més llum sobre el seu veritable estat.

La seva inclinació cap a un costat, acompanyada de celles arrufades, reflecteix un clar malestar. Aquesta rigidesa corporal i la tensió en les seves articulacions delaten una persona que es troba sota pressió, malgrat la seva aparent calma exterior.

Sofia manté la seva compostura amb una fermesa que ressalta el conflicte intern que viu, mostrant que, encara que el seu comportament és discret, hi ha una tensió. Malgrat la imatge pública de serenitat, el seu llenguatge corporal mostra que l'emèrita no és immune al dolor o a la traïció.

"Indica que està enfadada en aquest moment en concret", va assenyalar Torregrosa. El seu comportament reflecteix no només la tensió de la situació, sinó també una lluita interna per mantenir la seva dignitat i la seva imatge. Aquesta dignitat que Joan Carles li va arrabassar després de sortir a la llum el seu idil·li amb la vedet.